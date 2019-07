Ο πρωθυπουργός συνεχάρη την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την εκλογή της

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη, με ανάρτηση του στο twitter, τη νέα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ειλικρινή συγχαρητήρια στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την εκλογή της ως πρόεδρος της Κομισιόν. Ανυπομονώ να εργαστώ μαζί της για μια Ευρώπη που ενδυναμώνει και προστατεύει. Θα έχει την πλήρη στήριξή μου» σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

Heartfelt congratulations to @vonderleyen for her election as President of the @EU_Commission. Looking forward to work with her for a Europe that empowers and protects. She will have my full support.