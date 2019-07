Ξαναχτύπησε ο Ιταλός φαρσέρ Τομάσο Ντε Μπενεντέτι - «Πέθανε» τον Κάρολο Παπούλια

Ο Ιταλός φαρσέρ Τομάσο Ντε Μπενεντέτι ξαναχτύπησε αναφέροντας μέσω ενός ψεύτικου λογαριασμού, τον οποίο απέδωσε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένο, ότι απεβίωσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας.

Ο λογαριασμός δημιουργήθηκε πριν από δύο ημέρες και σήμερα ο Ντε Μπενεντέτι ανακοίνωσε με ανάρτηση πως «ο Κάρολος Παπούλιας πέθανε σε ηλικία 90 ετών».

KAROLOS PAPOULIAS, the former President of Greece, has died few minutes ago at 90.