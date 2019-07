Οι νεκροί δεν πεθαίνουν ★★½

ΣΑΤΙΡΑ (2019)

Σκηνοθεσία: Τζιμ Τζάρμους

Ερμηνείες: Μπιλ Μάρεϊ, Ανταμ Ντράιβερ, Στιβ Μπουσέμι

Για ορισμένους σκηνοθέτες είναι δύσκολο να μιλήσεις για αποτυχία γιατί η περσόνα τους μετράει όσο και οι ταινίες τους. Περίοπτη θέση σε αυτήν την κατηγορία έχει ο Τζιμ Τζάρμους. Εχεις να θυμηθείς πολλά, από το «Πέρα από τον Παράδεισο» (1984), τον «Νεκρό» (1995), το «Καφές και τσιγάρα» (1993) μέχρι το εξαιρετικό, στην ευαισθησία και στοχαστικότητά του «Πάτερσον» (2016).

Η τελευταία του ταινία, ένα zombie-movie με τίτλο «Οι νεκροί δεν πεθαίνουν», παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάιο στο Φεστιβάλ Καννών, προκαλώντας αμηχανία. Το «δικό του» χιούμορ είναι διάχυτο, μαζί με σεναριακές φράσεις που μόνο ο υποδόριος σουρεαλιστικός κυνισμός του μπορεί να παραγάγει. Οπως η σκηνή στο υποτυπώδες μίνι μάρκετ-κέντρο Τύπου της μικρής αμερικανικής πόλης, όπου ο νεαρός ιδιοκτήτης (λάτρης των ταινιών με ζόμπι) ζητεί από τον Αφροαμερικανό οδηγό που μεταφέρει τα περιοδικά να του πει μια φράση-κλειδί για να επεξεργαστεί εκείνη την εβδομάδα. Και ο οδηγός απαντά: «Ο κόσμος είναι τέλειος. Να εκτιμάς τις λεπτομέρειες»(!).

Στο «νεκρικά» ήσυχο Σέντερβιλ, μια κλιματική αλλαγή προκαλεί παρενέργειες στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, αλλόκοτες συμπεριφορές. Οι νεκροί σηκώνονται από τους τάφους τους (με επικεφαλής του στρατού των ζόμπι τον Ιγκι Ποπ και τη Σάρα Ντράιβερ) και αρχίζουν να κατασπαράσσουν τους ζωντανούς. Αίμα, σάρκες, ζωτικά μέλη κρέμονται από το στόμα των αιμοδιψών εισβολέων... Πώς θα επιβιώσουν οι κάτοικοι; Ανάμεσά τους, τρεις ελαφρώς παρηκμασμένοι αστυνομικοί Μπιλ Μάρεϊ, Ανταμ Ντράιβερ και Κλόι Σεβινί, ο Τομ Γουέιτς στον ρόλο ενός ερημίτη, η Τίλντα Σουίντον ως Σκωτσέζα, ασκημένη στην τέχνη των σαμουράι και της περιποίησης πτωμάτων, νεκροθάφτης, κ.ο.κ. Από την ταινία παρελαύνουν όλοι οι «εκκεντρικοί» φίλοι και συνεργάτες του Τζάρμους, υπό τους ήχους της κάντρι μπαλάντας του Στέρτζιλ Σίμπσον «Οι νεκροί δεν πεθαίνουν». Τα σχόλια για την περιβαλλοντική καταστροφή, την ανθρώπινη απληστία που γεννά δεινά και τέρατα, τα νεκροζώντανα πάθη, και άλλα πολλά, μπορεί ο θεατής των καλών προθέσεων εύκολα να τα διακρίνει. Αλλά όταν μιλάμε για τον Τζιμ Τζάρμους, δεν μπορούμε να αρκεστούμε στις καλές προθέσεις ούτε στα σποραδικά χαμόγελα και στο κλείσιμο του ματιού...

Anna ★★★

ΘΡΙΛΕΡ (2019)

Σκηνοθεσία: Λικ Μπεσόν

Ερμηνείες: Σάσα Λους, Ελεν Μίρεν, Κίλιαν Μέρφι

Το είδος του κλασικού κατασκοπικού θρίλερ επιστρέφει αυτή την εβδομάδα διά χειρός Λικ Μπεσόν, με τον Γάλλο κινηματογραφιστή να υπογράφει σενάριο, σκηνοθεσία και συστήνοντας μια σαγηνευτική όσο και θανάσιμη πρωταγωνίστρια.

Η Αννα είναι μια πανέμορφη κοπέλα από τη Μόσχα, την οποία ανακαλύπτει ένας ατζέντης μοντέλων και τη φέρνει στο Παρίσι. Σύντομα, ωστόσο, θα καταλάβουμε πως πίσω από το λαμπερό προσωπείο κρύβεται μια τέλεια εκπαιδευμένη κατάσκοπος - εκτελέστρια της KGB και το «παιχνίδι» θα ξεκινήσει.

Ο Μπεσόν χρησιμοποιεί τα συνεχόμενα φλας-μπακ προκειμένου να διοχετεύσει το σασπένς και τις ανατροπές σε μια κατά τα άλλα αρκετά τυπική ψυχροπολεμική ιστορία πρακτόρων. Η πρωτοεμφανιζόμενη Σάσα Λους (μοντέλο στο επάγγελμα) τα καταφέρνει απροσδόκητα καλά στον κεντρικό ρόλο, φέρνοντας εις πέρας τις απαιτητικές χορογραφίες της μάχης και –κυρίως– φτιάχνοντας έναν χαρακτήρα που πείθει τόσο για την ψυχρή σκληράδα όσο και για το πάθος του. Εν τω μεταξύ γύρω από την Αννα δημιουργείται ένα πλέγμα εχθρών και συμμάχων, με τους όρους συχνά να αντιστρέφονται· ανάμεσά τους μια τρομερή διευθύντρια της KGB –την υποδύεται απολαυστικά η Ελεν Μίρεν– και ο ομόλογός της στην CIA (Κίλιαν Μέρφι).

Η κόκκινη Τζόαν ★★ ½

Σκηνοθεσία: Σερ Τρέβορ Ναν

Ερμηνείες: Τζούντι Ντεντς, Σόφι Κούκσον, Τομ Χιουζ

Συνείδηση και καθήκον

Εκτός από τη Ρωσία, κατάσκοποι μας έρχονται αυτή την εβδομάδα και από τη Βρετανία, σε μια ταινία μάλιστα η οποία βασίζεται σε πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα. Στο παρόν, η ηλικιωμένη Τζόαν (Τζούντι Ντεντς) αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες κατασκοπείας για λογαριασμό των Σοβιετικών. Οσο διαρκεί η ανάκρισή της, παρακολουθούμε τα όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν, αρχίζοντας από τα τέλη της δεκαετίας του 1930, όταν η Τζόαν, φοιτήτρια στο Κέμπριτζ, έρχεται σε επαφή με αριστερούς κύκλους.

Η συνέχεια δίνεται στα χρόνια του πολέμου, με την ευφυή κοπέλα να συμμετέχει πια στο πυρηνικό πρόγραμμα της Βρετανίας ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτεί κρυφά με πληροφορίες τους Σοβιετικούς. Το προσωπικό μπλέκεται με το συλλογικό και το καθήκον, σε ένα φιλμ δίχως ιδιαίτερες εκπλήξεις αλλά με καλή ατμόσφαιρα και αρκετό δραματικό βάθος.

Η ληστεία της Στοκχόλμης ★★ ½

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Μπουντρό

Ερμηνείες: Ιθαν Χοκ, Νούμι Ραπάσε, Μαρκ Στρονγκ

Ερωτας για τον απαγωγέα

Προτάσσοντας το χιούμορ έναντι του καθαρού σασπένς, ο Ρόμπερτ Μπουντρό αφηγείται την αληθινή ιστορία, η οποία έγινε αφορμή για να δημιουργηθεί ο ψυχολογικός όρος «Σύνδρομο της Στοκχόλμης». Βρισκόμαστε στο 1973 και ο Λαρς (Ιθαν Χοκ), ένας γοητευτικός άνδρας ντυμένος σαν ροκ σταρ, μπουκάρει στο κεντρικό κατάστημα μιας τράπεζας της Στοκχόλμης και πιάνει ομήρους. Στόχος του, ωστόσο, δεν είναι τόσο η ληστεία όσο η απελευθέρωση από τη φυλακή του καλού του φίλου Γκάναρ (Μαρκ Στρονγκ), ο οποίος και μεταφέρεται επίσης στην τράπεζα. Καθώς οι ώρες, περνούν μια ιδιαίτερη σχέση αρχίζει να αναπτύσσεται μεταξύ εισβολέων και ομήρων, ειδικότερα όσον αφορά τον Λαρς και μια υπάλληλο, την οποία υποδύεται η Νούμι Ραπάσε. Ο Ιθαν Χοκ ερμηνεύει ιδανικά τον μισοπάλαβο παράνομο, σε ένα φιλμ που πάει κόντρα σε όσα έχουμε δει τελευταία με τις (κινηματογραφικές) ληστείες.

Ο βασιλιάς των λιονταριών

Σκηνοθεσία: Τζον Φαβρό

Ακούγονται: Ντόναλντ Γκλόβερ, Σεθ Ρόγκεν, Μπιγιονσέ

Ενας θρύλος επιστρέφει

Συνεχίζοντας το επικερδέστατο σερί των live-action επανεκδόσεων μεγάλων επιτυχιών της («Η Πεντάμορφη και το Τέρας», «Ντάμπο» κ.ο.κ.), η Ντίσνεϊ μας φέρνει ξανά την καλύτερη ίσως ταινία που έχει φτιάξει ποτέ. Είκοσι πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του σε κινούμενο σχέδιο, ο «Βασιλιάς των λιονταριών» ζωντανεύει για να παρουσιάσει σε μικρούς και μεγαλύτερους την ιστορία του θρυλικού Σίμπα. Διάδοχος του θρόνου του πατέρα του, Μουφάσα, ο μικρός λέων θα βρεθεί εξόριστος έπειτα από μια τραγωδία. Με τη βοήθεια πια των νέων του φίλων, ο Σίμπα θα προσπαθήσει να επιστρέψει για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του από τον μοχθηρό θείο του, τον Σκαρ. Η αφρικανική σαβάνα γίνεται ξανά το θέατρο της επικής ιστορίας, με τους Ντόναλντ Γκλόβερ, Σεθ Ρόγκεν, Τσιούετελ Ετζιοφορ, Μπιγιονσέ, Τζον Ολιβερ κ.ά. να χαρίζουν τις φωνές τους στους ήρωες. Κυκλοφορεί και μεταγλωττισμένο.

Εμείς...

Μπορεί να έχει την επόμενη ταινία του ακόμα στα σκαριά, όμως ο Γιώργος Λάνθιμος θα έχει παρουσία και στα φετινά καλοκαιρινά φεστιβάλ, αυτή τη φορά με μια μικρού μήκους παραγωγή. Οπως έγινε γνωστό, το «Nimic», σε σενάριο του ίδιου του Λάνθιμου και του Ευθύμη Φιλίππου, θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού στο 72ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο (7-17/8). Και μπορεί να μην έχει διαρρεύσει τίποτε ακόμη σχετικά με την ιστορία του φιλμ, ωστόσο γνωρίζουμε πως σε αυτό θα πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντίλον (φωτ.), ενώ στο πλευρό του θα βρίσκεται η ανερχόμενη Δάφνη Πατακιά. Αξίζει να σημειωθεί πως το μοντάζ υπογράφει και σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος για Οσκαρ με την «Ευνοούμενη» Γιώργος Μαυροψαρίδης.

...και οι άλλοι

Παρά τα παράπονα από τους φαν και τις (κάποιες) αρνητικές κριτικές, φαίνεται πως το «Game of Thrones» θα εξαργυρώσει και σε βραβεία το επικό του φινάλε. Τουλάχιστον αυτό υποδεικνύουν οι 32, αριθμός-ρεκόρ, συνολικά υποψηφιότητες που απέσπασε η τελευταία του σεζόν για τα επερχόμενα τηλεοπτικά βραβεία Emmy. Προφανώς και η σειρά του HBO είναι υποψήφια σε όλες τις γενικές κατηγορίες, ενώ ξεχωριστές βραβεύσεις μπορούν να αποσπάσουν τόσο ο Κιτ Χάριγνκτον όσο και η Εμίλια Κλαρκ για τις ερμηνείες τους. Οπως ήταν αναμενόμενο, πολλές υποψηφιότητες έχουν ακόμα τα «Marvelous Mrs Maisel», «Fleabag», «When They See Us» και το πολυσυζητημένο «Chernobyl».