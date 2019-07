Αντιδράσεις προκάλεσε tweet της KLM για τις πιο ασφαλείς θέσεις στο αεροπλάνο

Αίσθηση προκάλεσε η ανάρτηση της ολλανδικής αεροπορικής εταιρείας KLM στο Twitter στην οποία ενημέρωνε το επιβατικό κοινό για το ποιές είναι οι ασφαλείς αεροπορικές θέσεις σε περίπτωση συντριβής του αεροσκάφους.

Βασιζόμενη σε έρευνα για τα ποσοστά θνησιμότητας των επιβατών η εταιρεία αποκάλυψε ότι τα πίσω καθίσματα είναι τα ασφαλέστερα σε περίπτωση συντριβή, γεγονός που προκάλεσε τις αντιδράσεις των χρηστών του Twitter.

Σε συνέχεια των αντιδράσεων η KLM αναγκάστηκε να αποσύρει το σχόλιό της ζητώντας συγγνώμη από τους χρήστες που έσπευσαν να την επικρίνουν για παραπλανητικά στοιχεία. Παράλληλα επεσήμανε ότι δεν πρόκειται για άποψη της εταιρείας, ενώ σημείωσε ότι δεν είχε πρόθεση να πληγώσει τα αισθήματα κανενός.

We would like to sincerely apologise for a recent update. The post was based on a publically available aviation fact, and isn't a @KLM opinion. It was never our intention to hurt anyone's sentiments. The post has since been deleted.