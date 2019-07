Υπέστη καρδιακή προσβολή και κατέρρευσε στο γήπεδο ο προπονητής της Ντιναμό Βουκουρεστίου

Σοκαριστικές στιγμές έλαβαν χώρα στο ρουμάνικο ντέρμπι ανάμεσα στη Ντιναμό Βουκουρεστίου και την Κραϊόβα. Ο προπονητής της πρώτης, Εβγκέν Ναγκόε, κατέρρευσε στο 25ο λεπτό του αγώνα, πέφτοντας στο χορτάρι, και οι πληροφορίες των ρουμανικών μέσων αναφέρουν πως υπέστη καρδιακή προσβολή.

Άμεσα τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων έτρεξαν πάνω του, το ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ο απινιδωτής, για να επανέλθει. Ο Ναγκόε διακομίσθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο και άπαντες αναμένουν νεότερα για την κατάσταση της υγείας του.

BREAKING NEWS: Absolutely shocking stuff during the big Dinamo vs Craiova derby! Dinamo manager Neagoe collapsed on his bench. He is now taken care of by the doctors on the ambulance. Players are crying, fans petrified. Shocking scenes! pic.twitter.com/mSNHweOZmZ