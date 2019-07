Ινδικός πύραυλος στο δρόμο για το φεγγάρι (φωτογραφίες - βίντεο)

Η Ινδία εκτόξευσε πύραυλο με προορισμό τη Σελήνη. Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη αποστολή της χώρας, που γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας εδραίωσης της ως μιας διαστημικής δύναμης χαμηλού κόστους.

Στόχος αυτής της αποστολής, η οποία στοίχισε 146 εκατομμύρια δολάρια, είναι να διερευνήσει την ύπαρξη νερού στον νότιο πόλο της Σελήνης, μια περιοχή ανεξερεύνητη από οποιαδήποτε άλλη χώρα ως σήμερα.

here is the video of #Chandrayaan2 #ISRO pic.twitter.com/KC5EGLYpHM