Έντονα βίαιη τροπή πήρε το νέο κύμα κινητοποιήσεων στο Χονγκ Κονγκ κατά του κυβερνητικού νομοσχεδίου για τη δυνατότητα έκδοσης πολιτών της πρώην βρετανικής αποικίας στην Κίνα, προκειμένου να δικαστούν εκεί, εφόσον έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα. Το τελευταίο κύμα διαδηλώσεων έχει διευρύνει τα αιτήματα του προς την κυβέρνηση, ζητώντας δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και περισσότερη προστασία των ατομικών ελευθεριών, ενώ εμφανίζεται και πιο ριζοσπαστικό, με ορισμένους από τους διαδηλωτές να προβαίνουν σε βανδαλισμούς και επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών κτιρίων.

Συγκεκριμένα, σοκ έχουν προκαλέσει οι πρωτοφανείς εικόνες δεκάδων μασκοφόρων αγνώστων να επιτιθένται εναντίον του συγκεντρωμένου πλήθους σε έναν κεντρικό σταθμό του μετρό το βράδυ της Κυριακής. Φορώντας ομοιόμορφες άσπρες μπλούζες και κράνη και φέροντες ρόπαλα και λοστούς, οι μασκοφόροι άνδρες επιτέθηκαν αδιακρίτως εναντίον διαδηλωτών και περαστικών στον σταθμό του μετρό στην περιοχή Γιουέν Λονγκ, σε ένα περιστατικό με ξεκάθαρο παρακρατικό χαρακτήρα.

Πολλοί βουλευτές εξέφρασαν το ερώτημα γιατί άργησε να φτάσει στο σημείο η αστυνομία, με αποτέλεσμα οι δράστες να καταφέρουν να τραυματίσουν 45 άτομα, ένα εκ των οποίων σοβαρά. Είκονες από το περιστατικό έκαναν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονη κατακραυγή. Τις εικόνες κατήγγειλε και η επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Κάρι Λαμ, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «σοκαριστικό».

Snippet of a live broadcast from lawmaker Lam Cheuk ting, showing self-professed pro-Gov't mobsters attacking passengers in train cars at #MTR #YuenLong Stn. #HongKong has 1 of the world's highest cop to population ratio. Where were @hkpoliceforce? Lam was injured as shown live. pic.twitter.com/Aq5JmJlf5u