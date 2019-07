Την εξάρθρωση ενός δικτύου κατασκόπων και τη σύλληψη 17 Ιρανών πρακτόρων που εργάζονται για τη CIA, μερικοί εκ των οποίων έχουν ήδη καταδικαστεί σε θάνατο, ανακοίνωσε η ιρανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών, οι συλληφθέντες πραγματοποιούσαν συλλογή απόρρητων πληροφοριών για τη δραστηριότητα ζωτικών τομέων του ιρανικού κράτους, όπως η πυρηνική τεχνολογία και η Άμυνα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του επικεφαλής της υπηρεσίας αντικατασκοπείας των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας μέσω των κρατικών μέσων ενημέρωσης, οι συλλήψεις των φερόμενων ως πρακτόρων έλαβαν χώρα κατά το διάστημα μεταξύ Μαρτίου 2018 και Μαρτίου 2019. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, ορισμένοι από τους πράκτορες είχαν στρατολογηθεί ενώ επεδίωκαν την έκδοση βίζας, για να μεταβούν στις ΗΠΑ, πέφτοντας σε «παγίδα» που τους είχε στήσει η CIA.

Από την πλευρά του, με κοινοποίηση του στο Twitter, o Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει την ιρανική κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «περαιτέρω ψέματα και προπαγάνδα» από το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, τονίζοντας πως στους ιρανικούς ισχυρισμούς υπάρχει «μηδενική αλήθεια».

The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess!