Αλ. Τσίπρας: Δίνετε λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους

«Δίνετε λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους» είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, κατά την τοποθέτησή του στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση αναφορικά με την οικονομική πολιτική.

Αναφερόμενος στην εξαγγελία της κυβέρνησης, για μείωση του ΕΝΦΙΑ, ο κ. Τσίπρας είπε ότι «διατηρείτε τη δική μας πρόταση για μείωση ως 30% στις χαμηλές και μεσαίες περιουσίες, αλλά επιβαρύνετε επιπλέον τον προϋπολογισμό με 300 εκατ. για να δώσετε μεγάλες ελαφρύνσεις στις μεγάλες ιδιοκτησίες».

Αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα, ο Αλ. Τσίπρας είπε ότι «για ένα σπίτι 60 τμ, αξίας 60.000 ευρώ στο Κερατσίνι, με βάση το σχέδιο που διατηρείτε θα πληρώσει από 224, 157 ευρώ, δηλαδή, 77 ευρώ έκπτωση», ενώ «ένα σπίτι 250 τμ στην Εκάλη, που αξίζει κοντά στο 1 εκατομμύριο και εμείς δεν είχαμε προβλέψει να έχει έκπτωση, με σας ο ιδιοκτήτης του θα πληρώσει από 6.950 ευρώ, 6.250, 700 ευρώ λιγότερα».

Όπως είπε, η έκπτωση είναι 77 ευρώ στο Κερατσίνι και 700 ευρώ στην Εκάλη, τονίζοντας: «Δίνετε λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους».

Επίσης, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τη μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στους δήμους. Δημιουργούνται δήμοι δύο ταχυτήτων, «αφού οι πλούσιοι θα έχουν υψηλά έσοδα και οι λαϊκές συνοικίες θα τη βγάζουν με τα ελάχιστά», ενώ, όπως είπε, τίθεται και θέμα συνταγματικότητας.

Αναφορικά με τη «διεύρυνση της φορολογικής βάσης» που εξήγγειλε η κυβέρνηση, είπε ότι «αυτό σημαίνει για τους εταίρους μείωση του αφορολογήτου, που εμείς καταργήσαμε. Αν σχέδιό σας είναι να ακυρώσετε τις ελαφρύνσεις που εξασφαλίσαμε και να φέρετε νέες επιβαρύνσεις με την επαναφορά της μείωσης του αφορολογήτου από το 2020, έστω και με 9%, δε θα περάσει έτσι. Θα το καταλάβει ο λαός, θα χτυπήσετε τους αδύναμους» είπε ο Αλ. Τσίπρας. Τροφοδοτήσατε τον λαϊκισμό και η αυτή η επιλογή σας, θα σας ακολουθεί

«Η κάλπη δεν εξαγνίζει. Ούτε σβήνει λεγόμενα ή πεπραγμένα» είπε ο Αλ. Τσίπρας κατά την έναρξη της τοποθέτησής του, σχολιάζοντας το ήπιο κλίμα διεξαγωγής του πολιτικού διαλόγου.

Του έκανε εντύπωση, όπως είπε, «η μετατροπή των ύβρεων και των κραυγών σε θεσμική αταραξία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας» .

«Μακάρι, κύριοι της κυβερνώσας παράταξης, αυτή η οβιδιακή σας μεταμόρφωση να συνιστά δείγμα έμπρακτης μεταμέλειας και στροφής στον πολιτικό πολιτισμό. Το βλέπω όμως δύσκολο», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικαλούμενος τη στενή συνεργασία που έχει με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, ανέφερε μια βρετανική παροιμία που λέει: «You can't teach an old dog, new tricks», δηλαδή δεν μπορείς να διδάξεις σε έναν ηλικιωμένο σκύλο, νέα κόλπα.

Αντικρούοντας τον πρωθυπουργό, ο οποίος είπε στην πρόσφατη συνέντευξή του στο CNN ότι νικήθηκε ο λαϊκισμός και η ακροδεξιά, ο κ. Τσίπρας απάντησε: «Για την ακροδεξιά, θα το πάρω μόνο ως κακόγουστο αστείο με τόσα στελέχη του πρώην Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού δίπλα σας. Για τον λαϊκισμό ωστόσο, αξίζει να σταθούμε λίγο παραπάνω (...) και κάθε φορά που δίναμε κρίσιμες μάχες στο εξωτερικό και κλείναμε μια αξιολόγηση, προεξοφλούσατε ότι θα αποτύχουμε. Γυρνάγατε δεξιά και αριστερά και λέγατε ότι καταστρέφουμε την οικονομία και ρίχνουμε τη χώρα στα βράχια, ενώ γνωρίζατε καλά ότι βάζαμε σε ράγες μια εκτροχιασμένη οικονομία.

Και ενώ το γνωρίζατε ότι θα πετύχουμε τους στόχους διαμηνύατε και προβλέπατε συνεχώς ότι θα έρθουν δεινά, ότι δε θα βγουν πλεονάσματα, ότι θα εφαρμοστεί ο δημοσιονομικός κόφτης και άλλα πολλά. Ο οποίος κόφτης -συνέχισε ο Αλ. Τσίπρας- δεν εφαρμόστηκε ποτέ αλλά εσείς τον προτείνατε να γίνει θεσμός απαράβατος στο Σύνταγμα της χώρας.

Αργότερα όταν καταλάβατε ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, αρχίσατε τη θεωρία ότι όχι μόνο δε βγαίνουμε αλλά ότι υπογράψαμε και τέταρτο. Ποντάροντας ότι θα κοπούν οι συντάξεις. Και όταν ούτε αυτό σας βγήκε, αρχίσατε τη θεωρία ότι ποτέ δε θα βγούμε στις αγορές. Για όλα αυτά αλήθεια έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε την αυτοκριτική σας;», ρώτησε τον πρωθυπουργό ο κ. Τσίπρας και συμπλήρωσε:

«Επί τέσσερα χρόνια ψεύτες μας ανεβάζατε ψεύτες μας κατεβάζατε. Παραβλέποντας σκόπιμα ότι ήμασταν η μόνη κυβέρνηση σε περίοδο μνημονίων που έθεσε τον εαυτό της στη κρίση του λαού, τον Σεπτέμβρη του '15, με τη Συμφωνία πάνω και όχι κάτω από το τραπέζι.

Μας κατηγορήσατε ακόμη για τη τραγωδία στο Μάτι. Φτάσατε στο πιο ακραίο σημείο τυμβωρυχίας. Αλλά μετά δεν είχατε κανένα πρόβλημα να πάρετε στη κυβέρνησή σας τον αρχηγό της αστυνομίας που χειρίστηκε τη τραγωδία.

Και το χειρότερο όλων: Αγκαλιάσατε τον εθνολαϊκισμό, γίνατε μακεδονομάχοι της κακιάς ώρας και υιοθετήσατε απόψεις που προφανώς δεν πιστεύατε.

Και το αποδεικνύετε τώρα. Όλα τα κάνατε για ψηφοθηρικούς λόγους. Δώσατε κάλυψη στον εθνικισμό, το μίσος, το διχασμό. Τα κάνατε όλα ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Δεν αφήσατε τίποτα να μην κάνετε», κατηγόρησε τον πολιτικό του αντίπαλο και πρόσθεσε: «Και έρχεστε τώρα να μας πείτε ότι νικήσατε και το λαϊκισμό; Εντάξει πάει πολύ.

Εσείς λοιπόν δε νικήσατε κανένα λαϊκισμό. Τον τροφοδοτήσατε και τον κάνατε κινητήρια δύναμη της πολιτικής σας επικράτησης. Και αυτή η επιλογή σας θα σας ακολουθεί»

Μιλώντας για τα δύο κομβικά ζητήματα, την οικονομία και την εξωτερική πολιτική, επί των οποίων έγινε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση τα προηγούμενα χρόνια, «εμείς με τα πεπραγμένα μας, εσείς με το ψέμα και την παραπλάνηση» όπως είπε, ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε στη φράση του Όργουελ που είπε ότι «στις στιγμές της εξαπάτησης, το να λες την αλήθεια είναι επαναστατικό».

«Η υπό μια έννοια λοιπόν η στάση μας εκείνες τις μέρες σε ένα κρίσιμο θέμα τόσο στο Μακεδονικό όσο και η στάση μας στα ζητήματα της στην οικονομία είχε και αυτόν το χαρακτήρα».

7 δισ. μόνιμα μέτρα και 1,7 δισ. εφάπαξ πήρε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από τον Αύγουστο και μετά

Μιλώντας για τα θετικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλ. Τσίπρας σημείωσε ότι «από τον Σεπτέμβριο που βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια βάλαμε σε εφαρμογή ένα σχέδιο για ανάπτυξη και ελάφρυνση των βαρών της μεσαίας τάξης και των χαμηλών στρωμάτων με τρεις φάσεις, συνολικά ύψους σχεδόν 7 δισ. ευρώ».

«Η πρώτη», όπως είπε, «στη ΔΕΘ, με μέτρα ελάφρυνσης ύψους 700 εκατ. και απόδοση 1 δισ. για τα αναδρομικά, ενώ ακολούθησε το κοινωνικό μέρισμα ύψους σχεδόν 700 εκατ. ευρώ και η ακύρωση της περικοπής στις συντάξεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Η δεύτερη ήταν η δέσμη ελαφρύνσεων που νομοθετήσαμε για το 2019, ύψους 1,14 δις. Η τρίτη ήταν οι ελαφρύνσεις για το 2020, ύψους 1,4 δισ. μαζί με την κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου που ψηφίσαμε, ύψους ακόμα 1,8 δισ. ευρώ. Όλα αυτά απολύτως κοστολογημένα, 7 δισ. ευρώ μόνιμα μέτρα ελάφρυνσης και 1,7 δισ. ευρώ εφάπαξ από τη στιγμή που βγήκαμε από τα μνημόνια και εσείς τα βαπτίζατε παροχολογία».

Ο Αλ. Τσίπρας είπε ότι τα μόνιμα θετικά μέτρα που υλοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, των 7 δισ. υλοποιήθηκαν «σε λιγότερο από ένα χρόνο και μας λέγατε τέταρτο μνημόνιο και παροχολογία και εσείς φέρατε 300 εκατ. έκπτωση μεγαλύτερη στον ΕΝΦΙΑ για το '19 και κοντεύετε να στήσετε και αψίδες του θριάμβου».

Και απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα, αφού τους κατηγόρησε ότι ποτέ δεν αναγνώρισαν ότι η Ελλάδα βγήκε από τα Μνημόνια, συμπλήρωσε: «Πώς τα βαφτίσατε όλα αυτά; Παροχολογία φυσικά».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στον ειδικό λογαριασμό με 5,5 δισ. από τα 37 δισ. του «μαξιλαριού» ως εγγύηση για την επίτευξη του 3,5% ως το 2022, ώστε να μειωθούν τα πλεονάσματα κατά 1%.

«Εσείς το απορρίπτετε χωρίς συζήτηση με τους εταίρους, αλλά λέτε ποιο είναι το άλλο σχέδιο. Εδώ θα είμαστε το φθινόπωρο να δούμε τι θα νομοθετήσετε στον προϋπολογισμό και το μεσοπρόθεσμο μέχρι το 2022. Το φθινόπωρο δεν θα γελάτε που θα ψηφίζετε επιβαρύνσεις. Θα ακυρώσετε τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13%; Τη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια; Την παροχή της μόνιμης 13ης σύνταξης;» είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Έθεσε δε ερωτήματα προς την κυβέρνηση, εάν θα υλοποιήσει όσα εξασφάλισαν οι προκάτοχοί της για το 2020, αναφέροντας την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 50%, την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για νέους εργαζόμενους, την αύξηση συντελεστή αποσβέσεων στο 150%, τη μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 11%.

Δεν είπατε τίποτα για προσλήψεις στην Παιδεία και στην Υγεία

Επίσης, ο κ. Τσίπρας ανέφερε, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ότι δεν είπε «κουβέντα για τις 10.500 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα σχολεία» και εξήγγειλε 2.000 προσλήψεις στην Υγεία, «ενώ είχαμε εξασφαλίσει χώρο για 10.000 προσλήψεις στην Υγεία ως το 2022. Δεν θα τις υλοποιήσετε; Θα εφαρμόσετε την επιστροφή στο 1 προς 5 στο Δημόσιο;».

«Κρατήσαμε όρθια τη ΔΕΗ, με μειώσεις στα τιμολόγια. Πού θα σταματήσετε την επιχείρηση απαξίωσης της ΔΕΗ; Πείτε στον κόσμο, κρύβετε νέες αυξήσεις στο ρεύμα;» συνέχισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ρώτησε: «Πότε θα τελειώσει το κρυφτό με το ασφαλιστικό; Αυτά που λέτε σηματοδοτούν βόμβα στα θεμέλια της δημόσιας ασφάλισης. Δε θα σας αφήσουμε σε χλωρό κλαρί εάν πάτε να κάνετε ξανά παιχνίδια με τις θυσίες των εργαζομένων και των συνταξιούχων».

Τέλος, μιλώντας για την απλή αναλογική, είπε ότι «ακόμη και με τους σημερινούς συσχετισμούς, θα προέκυπτε κυβέρνηση, όπως θα προκύψουν συγκλίσεις και στην αυτοδιοίκηση» και προέτρεψε την κυβέρνηση να μην επιχειρήσει «παιχνίδια θεσμικών ακροβασιών με το Σύνταγμα».

Κλείνοντας, ο Αλ. Τσίπρας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, διαφωνώντας «επί της ουσίας με όσα ευθέως ειπώθηκαν, αλλά κυρίως γιατί ανησυχούμε βαθιά για όσα επιμελώς αποκρύφθηκαν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ