Αλ. Τσίπρας: Μακάρι η μεταμόρφωση της ΝΔ να συνιστά δείγμα στροφής στον πολιτικό πολιτισμό

Το, ήπιο, κλίμα που κυριάρχησε σχολίασε εισαγωγικά από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας ότι του έκανε εντύπωση, όπως είπε, η μετατροπή των ύβρεων και των κραυγών σε θεσμική αταραξία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.

«Μακάρι, κύριοι της κυβερνώσας παράταξης, αυτή η οβιδιακή σας μεταμόρφωση να συνιστά δείγμα έμπρακτης μεταμέλειας και στροφής στον πολιτικό πολιτισμό. Το βλέπω όμως δύσκολο», είπε ο Αλ. Τσίπρας και, επικαλούμενος τη στενή συνεργασία που έχει με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, επικαλέστηκε μια βρετανική παροιμία: You can't teach an old dog, new tricks, δηλαδή δεν μπορείς να διδάξεις σε έναν ηλικιωμένο σκύλο, νέα κόλπα.

«Θέλω να σας πληροφορήσω ότι δεν νικήσατε κανένα λαϊκισμό. Τον τροφοδοτήσατε συνειδητά και τον κάνατε με το Μακεδονικό κινητήρια δύναμη στην προοπτική της πολιτικής σας επικράτησης. Και αυτή η επιλογή θα σας ακολουθεί», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Τσίπρας, ενώ σχολίασε την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε στίχους του ποιήματος «Αν» του συγγραφέα Ράντυαρντ Κίπλινγκ, λέγοντας:

«Επειδή μου άρεσε ιδιαίτερα η αναφορά σας στον Κίπλινγκ επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε έναν άλλο αγαπημένο επίσης Βρετανό συγγραφέα για να καταλάβετε την διαφορά μας. Ελεγε λοιπόν ο Οργουελ ότι στις στιγμές της εξαπάτησης το να λες την αλήθεια είναι επαναστατικό. Υπό μια έννοια η στάση μας εκείνες τις μέρες είχε έναν επαναστατικό χαρακτήρα».

Παραθέτοντας τα θετικά μέτρα που πήρε η κυβέρνησή του από την έξοδο από τα μνημόνια και μετά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για 7 δισ. ευρώ μόνιμα μέτρα ελάφρυνσης και 1,7 δισ. εφάπαξ. 7 δισ. μόνιμα μέτρα από το Σεπτέμβρη του ‘18 εως και το 2020, από τα οποία 5,2 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη ψηφίσει και υλοποιήσει μέσα στο ‘18 και ‘19. Συν 1,7 εφάπαξ στο τέλος του '18, πρόσθεσε. «Αυτό ήταν το τέταρτο μνημόνιο; Αυτό ήταν το τέλος των μνημονίων», σημείωσε χειροκροτούμενος από τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Αλέξης Τσίπρας.

Και απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα, αφού τους κατηγόρησε ότι ποτέ δεν αναγνώρισαν ότι η Ελλάδα βγήκε από τα Μνημόνια, συμπλήρωσε: «Πώς τα βαφτίσατε όλα αυτά; Παροχολογία φυσικά». Παράλληλα, αμφισβήτησε ότι το φθινόπωρο θα υπάρχει στον προϋπολογισμό το δώρο Πάσχα. «Θα υπάρχει το αφορολόγητο ή θα το πάτε πιο χαμηλά; θα βάλετε ή όχι χέρι στις συντάξεις;», σχολίασε δεικτικά και πρόσθεσε:

«Ενα σπίτι στο Κερατσίνι, αξίας 60.000 ευρώ, που πληρώνει 224 ευρώ ΕΝΦΙΑ θα πληρώσει 157, θα έχει όντως με τη δική μας πρόταση και τη δική σας αφού το διατηρείτε, 77 ευρώ μείωση. Ποια είναι όμως η καινοτομία; Με αυτά τα 300 εκατ. που προσθέτετε στον προϋπολογισμό ένα σπίτι στην Εκάλη που αξίζει κοντά στο εκατομμύριο και θα πλήρωνε 6.950 ευρώ θα πληρώσει 6.250 ευρώ δηλαδή 700 ευρώ έκπτωση. Με δυο λόγια 77 ευρώ έκπτωση στο Κερατσίνι, 700 στην Εκάλη», ανέφερε ο κ. Τσίπρας για να καταλήξει: «Αυτή είναι η πολιτική σας. Δίνετε λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους».

Για τη ΔΕΗ

Με αφορμή το σχέδιο της κυβέρνησης για τη διάσωση της ΔΕΗ που παρουσίασε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κωστής Χατζηδάκης, ο κ. Τσίπρας σχολίασε μεταξύ άλλων ότι «τέσσερα χρόνια κρατήσαμε την ΔΕΗ όρθια χωρίς να αυξήσουμε τιμολόγια, χωρίς να ιδιωτικοποιήσουμε».

«Ακούμε με ανησυχία να μιλάτε για ιδιωτικοποίηση των δικτύων ακόμα και του ΔΕΔΔΗΕ του μοναδικού κερδοφόρου πόρου της εταιρίας, μαζί με τα υδροηλεκτρικά, πούχατε βάλει στο μάτι από τις προηγούμενες περιόδους», πρόσθεσε.

Τέλος, ο κ. Τσίπρας κατέληξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταψηφίσει τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης «για όσα επιμελώς αποκρύφθηκαν από την παρούσα Βουλή».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ