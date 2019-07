Το τμήμα της προκυμαίας με τις αντανακλάσεις των σύννεφων. Tα εγκαίνια έγιναν στις 13 Ιουλίου.

Ενα τμήμα μιας ξύλινης προκυμαίας, που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται στο λιμάνι, έχει τοποθετηθεί πάνω στις πέτρινες πλάκες της πλατείας Μακαρίου στην Υδρα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, πολλοί περαστικοί σαστίζουν λίγο: τι δουλειά έχει ένα τέτοιο απομεινάρι μακριά από τη θάλασσα, καταμεσής του οικισμού; Το βράδυ, όμως, οι απορίες λύνονται. Μια βιντεοπροβολή του Γάλλου καλλιτέχνη Νικολά Τουρτ μαρτυρεί πως η –φθαρμένη από το κύμα– ξύλινη κατασκευή είναι μέρος μιας εγκατάστασης. Ο εικαστικός αναπαριστά το ιρίδισμα και την αντανάκλαση που έχουν τα σύννεφα πάνω στην επιφάνεια του νερού. Η οφθαλμαπάτη, εμφανής μόνο τη νύχτα, έχει κάτι ποιητικό και απόκοσμο. Λες και ξαφνικά ένα κομμάτι ακτής μεταφέρθηκε ως διά μαγείας σε μια απόμερη πλατεία του νησιού.



Από αριστερά, Π. Ράππας, ο δήμαρχος Γ. Κουκουδάκης, Π. Σιμόν, Μ. Φιλοπούλου, Α. Βερύκας και Ν. Τουρτ.

Και μπορεί ο Γάλλος καλλιτέχνης να είναι ο ιθύνων νους, όμως αυτή που πρέπει να ευχαριστήσουμε για το μικρό κομμάτι της «παραίσθησης» είναι η συμπατριώτισσά του, δημοσιογράφος και κριτικός τέχνης Πολίν Σιμόν. Τα τελευταία χρόνια έχει βάλει τα δυνατά της όχι μόνο να βοηθήσει νέους εικαστικούς με καταγωγή από τις χώρες της Μεσογείου να σταδιοδρομήσουν στο διεθνές στερέωμα, αλλά έχει κάνει κέντρο αυτής της προσπάθειας την Υδρα. Εκεί περνά μαζί με τον σύζυγό της, τον ζωγράφο Γιάννη Κόττη, τα καλοκαίρια, κάνοντας ένα διάλειμμα από τη ζωή στο Παρίσι.

Το 2014 ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Hydra for Artists of the Mediterranean (HYam) βλέποντας πως το νησί του Αργοσαρωνικού είναι το πιο φιλόξενο σκηνικό για τέτοιες ατμοσφαιρικές και ολίγον «λοξές» εγκαταστάσεις. Και ενώ το αρχικό σχέδιο ήταν να βραβεύει κάθε δύο έτη έναν καλλιτέχνη της Μεσογείου, τώρα πρόσθεσε μία ακόμη δράση. Την ενδιάμεση χρονιά γίνεται πλέον ανάθεση σε έναν Γάλλο εικαστικό να δημιουργήσει ένα έργο εμπνευσμένο από την Υδρα. Ο Τουρτ παρουσίασε την εγκατάσταση «Μάρτυς», που μετεωρίζεται μεταξύ του ουρανού και της γης. Σε μια ωραία συζήτηση μαζί του, σε ένα από τα καφέ της Υδρας, μου έλεγε ότι η φύση και η τεχνολογία συμβαδίζουν πάντοτε στα έργα του, σαν ένα ζευγάρι με σχέση αρμονική.



Ο Κωνσταντίνος Ευστρατιάδης και η σύζυγός του Τέρψη στα εγκαίνια της εγκατάστασης.

Προσηνής, σεμνός και γεμάτος νέες ιδέες, ο Γάλλος είναι ένας άνθρωπος της εποχής του. Θα χρησιμοποιήσει τα ψηφιακά μέσα αλλά το κύριο μέλημά του είναι το φυσικό περιβάλλον και η προστασία του. Η ιδέα του trompe l’oeil, της οφθαλμαπάτης, είναι κάτι που τον γοητεύει, και τη χρησιμοποιεί συχνά για να μας θυμίζει ότι η φυσική ομορφιά που μας περιβάλλει δεν είναι κάτι δεδομένο, αλλά κάτι που θα πρέπει να προφυλάξουμε στο μέλλον.