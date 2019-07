Αυτές τις ημέρες, φοιτητές της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του University of Chinese Academy of Social Sciences του Πεκίνου βρίσκονται στην Αθήνα για θερινό αγγλόφωνο πρόγραμμα που θα διαρκέσει έως τις 8 Αυγούστου.

Ισχυρό άνοιγμα στην Κίνα πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μπροστάρη τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, αφού ο ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία και η φιλοσοφία θέλγουν. Σύμφωνα με τον πρύτανη του ιδρύματος κ. Θάνο Δημόπουλο, «την τελευταία πενταετία, τόσο οι πρυτανικές αρχές όσο και σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν παρουσιάσει έντονη κινητικότητα στην προώθηση και την οργάνωση κοινών δράσεων Ελλάδας - Κίνας στον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και στο πεδίο του πολιτισμού γενικότερα».

Ειδικότερα, είναι σε ισχύ 12 συμφωνίες συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με πανεπιστήμια της Κίνας: Shanghai International Studies University, Beijing Foreign Studies University, China University οf Petroleum, Guangdong University οf Foreign Studies, Zhejiang University, Minzu University οf China, The University οf Hong Kong, Anhui University οf Chinese Medicine, Southwest Jiaotong University, University οf The Chinese Academy οf Social Sciences, Shandong University οf Technology και Beijing Normal University, ενώ βρίσκονται υπό ανανέωση δύο ακόμη συμφωνίες με το Peking University και το Renmin University οf China. Εχουν επίσης συναφθεί και επιμέρους ειδικές συμφωνίες μεταξύ τμημάτων και σχολών. Μάλιστα, όπως ανέφερε στην «Κ» η απερχόμενη κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής κ. Ελένη Καραμαλέγκου, φοιτητές από το Beijing Foreign Studies University (Τμήμα Ελληνικών Σπουδών), οι οποίοι φοίτησαν στη Φιλοσοφική Σχολή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και φέτος έλαβαν το πτυχίο τους από το BFSU, έγιναν δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα τόσο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο και σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια.

Αυτές τις ημέρες είκοσι φοιτητές της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του University of Chinese Academy of Social Sciences (UCASS) του Πεκίνου, βρίσκονται στην Αθήνα για το θερινό αγγλόφωνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Encounter with the Greek culture and wisdom», που θα διαρκέσει έως τις 8 Αυγούστου. Τους φοιτητές συνοδεύουν δύο καθηγήτριες του πανεπιστημίου τους. Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τον νέο κοσμήτορα της Φιλοσοφικής κ. Αχιλλέα Χαλδαιάκη, διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες: λογοτεχνία, ιστορία και φιλοσοφία. Οι διδάσκοντες είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού της σχολής. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους αρχαιολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος τόσο στην Αθήνα (Βουλή, Ακρόπολη, Μουσείο Ακρόπολης) όσο και σε Επίδαυρο, Μυκήνες, Δελφούς.

Παράλληλα, το ΕΚΠΑ από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα οργανώσει το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα για αλλοδαπούς φοιτητές στην αγγλική γλώσσα με τίτλο «BA Program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece». Μάλιστα, σύμφωνα με την κ. Καραμαλέγκου στην επίσκεψη της αντιπροσωπείας του China Scholarship Council (CSC) εκφράστηκε η πρόθεση του CSC να χορηγήσει υποτροφίες σε Κινέζους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΚΠΑ.