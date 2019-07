Ισχυρή έκρηξη σε δημαρχείο της Σομαλίας - Στους 7 οι νεκροί

Ο δήμαρχος του Μογκαντίσου, Αμπντιραχμάν Όμαρ Οσμάν, τραυματίστηκε ενώ άλλοι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα μέσα στο δημαρχείο.

«Ο δήμαρχος τραυματίστηκε και αυτή τη στιγμή δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Ορισμένοι βοηθοί του τραυματίστηκαν επίσης. Αυτή η τρομοκρατική ενέργεια δεν θα μας αποτρέψει από το να υπηρετούμε τον λαό», είπε ο αναπληρωτής του Οσμάν, Μοχάμεντ Αμπντουλάχι Τούλαχ, μιλώντας στο δημόσιο ραδιόφωνο.

Σύμφωνα με μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, ένας βομβιστής αυτοκτονίας μπήκε μέσα στο κτίριο και ανατινάχτηκε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης από καμία οργάνωση, όμως η επίθεση αυτή φέρει όλα τα χαρακτηριστικά των επιθέσεων που εξαπολύουν συχνά οι ισλαμιστές Σεμπάμπ στη χώρα.

