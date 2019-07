Κίνητρα επαναπατρισμού εργαζομένων προσφέρει η διοίκηση της Stoiximan

Κίνητρα σε όσους επιστρέφουν από το εξωτερικό για να εργαστούν στην εταιρεία παρέχει η διοίκηση της Stoiximan. H εταιρεία παροχής διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας επαναπατρισμού στελεχών («Try this at home»), παρέχει οικονομικά και άλλα κίνητρα σε ανθρώπους που έφυγαν από τη χώρα για να εργαστούν στο εξωτερικό.

Για να κάνει πιο ελκυστική μια τέτοια απόφαση, στους ανθρώπους που θα ενταχθούν στο δυναμικό της, η Stoiximan προσφέρει 2.000 ευρώ εφάπαξ για την κάλυψη του αρχικού κόστους μετεγκατάστασης και επιπλέον τρεις μισθούς από τη μηνιαία αμοιβή που θα συμφωνηθεί. Ακόμη, η εταιρεία θα παρέχει σε όσους αποφασίσουν να επιστρέψουν και έναν «προσωπικό βοηθό μετεγκατάστασης (relocation buddy)», που θα αναλάβει να τους καθοδηγήσει στη δαιδαλώδη γραφειοκρατία του ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, θα καθοδηγήσει τον νεοπροσληφθέντα στην εταιρεία σε διαδικασίες που αφορούν το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, την εύρεση στέγης και όποια άλλη συνδιαλλαγή απαιτηθεί. Τέλος, ο επαναπατρισθείς θα λάβει ένα προπληρωμένο πακέτο τρίμηνης διάρκειας κινητής τηλεφωνίας.

Την πρωτοβουλία αυτή η Stoiximan ονομάζει «Try this at home» ή «Δοκίμασέ το σπίτι». Η καταβολή των 2.000 ευρώ γίνεται άμεσα, ενώ η καταβολή των επιπλέον τριών μισθών σε διάστημα 12 μηνών. Το πρώτο εξάμηνο καταβάλλεται ο επιπλέον ενάμισης μισθός και το δεύτερο εξάμηνο το υπολειπόμενο ποσό. Σύμφωνα με την εταιρεία τυχερών παιγνίων Stoiximan, το «Try this at home» επιχειρεί να αναστρέψει την τάση διαρροής προσωπικού υψηλής κατάρτισης (brain drain) σε επαναπατρισμό (brain gain), συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καταπολέμηση ενός φαινομένου που το διάστημα 2008-2016 εκτιμάται πως οδήγησε 427.000 συμπολίτες μας εκτός Ελλάδας. Η Stoiximan είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.