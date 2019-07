Ο αρχιτέκτων Βασίλης Σγούτας εξελέγη στο αξίωμα του επίτιμου προέδρου της Διεθνούς Ενώσεως Αρχιτεκτόνων (UIA).

Στο πρόσφατο βιβλίο του, στα αγγλικά, με τίτλο «A Journey with the Architects of the World», ο αρχιτέκτων Βασίλης Σγούτας συμπυκνώνει τα βασικά θέματα της αρχιτεκτονικής του σκέψης. Περισσότερο, θα έλεγα, μας προσφέρει ένα είδος πνευματικού ευαγγελίου και, με διάθεση να προσφέρει την εκδοχή μιας αρχιτεκτονικής με ενσυναίσθηση, εγείρει θέματα ευθύνης των αρχιτεκτόνων όπως και μια βεντάλια ζητημάτων που αφορούν το μέλλον των πόλεων και την ευτυχία των ανθρώπων. Είναι ένα μανιφέστο δημοκρατικότητας που πηγάζει από τη μακρά εμπειρία του αλλά και από τη βαθιά του μόρφωση. Ο Βασίλης Σγούτας εξελέγη πρόσφατα στο αξίωμα του επίτιμου προέδρου της Διεθνούς Ενώσεως Αρχιτεκτόνων (UIA), μια μεγάλη διάκριση που του απονεμήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Φόρουμ για τον Μαζικό Τουρισμό στις Ιστορικές Πόλεις, που έγινε τον Ιούνιο στο Μπακού.

Η διεθνής αναγνώριση του Βασίλη Σγούτα είναι επιστέγασμα μιας πολυετούς προσφοράς και εγρήγορσης απέναντι στα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας που η αρχιτεκτονική δεν μπορεί να αγνοήσει. Πρόεδρος ο ίδιος της UIA, από το 1999 ώς το 2002, ο Βασίλης Σγούτας είναι από τους λίγους αρχιτέκτονες της γενιάς του με τόσο έντονα ανεπτυγμένη την κοινωνική συνείδηση. Στην απονομή της μεγάλης διάκρισης, η UIA τον ευχαρίστησε επί της ουσίας για όλα τα χρόνια αφοσίωσης και προσφοράς απονέμοντάς του τον τίτλο του επίτιμου προέδρου.

Το 2007, η UIA θέσπισε βραβείο στο όνομα του Βασίλη Σγούτα (Vassilis Sgoutas Prize) για να βραβεύει αρχιτέκτονες που συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής σε περιοχές με πληθυσμούς που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.

O ίδιος έχει μιλήσει για όλα αυτά τα μείζονα θέματα για τα αστικά οικοσυστήματα του 21ου αιώνα στο πρόσφατο βιβλίο του.

Συγκινητική ήταν η πρωτοβουλία του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ενωση Αρχιτεκτόνων να τιμήσει τον Βασίλη Σγούτα σε ειδική εκδήλωση (στα γραφεία του συλλόγου, στην οδό Βρυσακίου), για να υπογραμμίσει τη σημασία της διεθνούς διάκρισής του. Με ομιλίες των Δημήτρη Ξυνομηλάκη (ΣΑΔΑΣ), Ντίνου Μακέδου (ΤΕΕ) και Νίκου Φιντικάκη (αντιπρόεδρος UIA), η εκδήλωση ήταν η δημόσια αναγνώριση και στην Ελλάδα ενός επί της ουσίας ευγενούς της αρχιτεκτονικής.