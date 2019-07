Έρευνα του πανεπιστημίου UCLA καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά που έρχονται συστηματικά σε επαφή με το θέατρο, τον κινηματογράφο, τις τέχνες και τον πολιτισμό έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο και έχουν μικρότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν τις σχολικές αίθουσες. Γιατί; Σύμφωνα με τα ευρήματα, ενώ το σχολείο καλλιεργεί το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, που είναι υπεύθυνο για τη λογική, την αναλυτική σκέψη και τις επιστήμες, το δεξί, που έχει την ευθύνη για τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, τα συναισθήματα, την καλλιτεχνική έκφραση, ατροφεί.

Πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε αυτή την πλευρά του εγκεφάλου, που τροφοδοτεί την παιδική φαντασία; Με δραστηριότητες και θεάματα, που φέρνουν στην επιφάνεια τα συναισθήματα και καλλιεργούν τη δημιουργικότητα. Το θέατρο, ο κινηματογράφος και τα μουσεία ανοίγουν στα παιδιά τον δρόμο για έναν μαγικό κόσμο, για μια νέα πραγματικότητα, την ύπαρξη της οποίας δεν είχαν καν φανταστεί. Εκτός του ότι διευρύνουν τις γνώσεις και καλλιεργούν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες, διδάσκουν στα παιδιά ηθικές αξίες, σφυρηλατούν συνειδήσεις, τους μαθαίνουν τη διαφορετικότητα, τον σεβασμό, την ευγένεια.

Ένα μεγάλο παράθυρο στον κόσμο της φαντασίας κρατά διαχρονικά ανοιχτό για τα παιδιά η Alpha Bank, υποστηρίζοντας μέσα από τις πρωτοβουλίες του Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Μαζί με τα παιδιά στο Μουσείο και στο Θέατρο» δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν στην κοινωνικοποίησή τους και στην ανάπτυξη της συναισθηματικής τους νοημοσύνης. Οι δράσεις της Τράπεζας έχουν στο επίκεντρό τους παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα, φέρνοντας τα σε επαφή με την τέχνη, τον πολιτισμό και την ιστορία, μέσα από μια ταινία, μια θεατρική παράσταση ή την περιήγηση στους χώρους ενός μουσείου.

Ήδη στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, η Alpha Bank υποστήριξε ανάλογες δράσεις, ενώνοντας τις δυνάμεις της για την κοινωνικοποίηση των παιδιών και την ανάπτυξη του πνευματικού τους κόσμου. Η αρχή έγινε στις 8 Ιουνίου 2019, με τη στήριξη της δράσης «HD - The Heroes of Digea», που διοργάνωσε η DIGEA στο Ηράκλειο Κρήτης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 200 παιδιά από το Παιδικό Χωριό SOS, το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου Κρήτης, τη Στέγη Ανηλίκων Αρρένων Ηρακλείου, το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου, τη Ζωοδόχο Πηγή και την Κίτρινη Αποστολή. Τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία τους, παρακολούθησαν δύο ταινίες σε πρώτη προβολή («X-MEN: Dark Phoenix» και «Ασχημογλυκούλια»), με την απαραίτητη συνοδεία ποπ κορν και λιχουδιών. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, αλλά και με γνωστούς ηθοποιούς και παρουσιαστές, οι οποίοι μοίρασαν δώρα και φωτογραφήθηκαν μαζί τους. Στο φουαγιέ του κινηματογράφου, ομάδες δημιουργικής απασχόλησης με face painting, handprint και κατασκευή κοσμημάτων με χάντρες, ενεργοποίησαν τη σκέψη και πυροδότησαν τη φαντασία των παιδιών, που είχαν, παράλληλα, τη δυνατότητα να παίξουν με Playmobil και με τουβλάκια Play Can Do. Τα πιο μεγάλα παιδιά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, έπαιξαν ηλεκτρονικά παιχνίδια PS4. Η Τράπεζα συμμετείχε ως χορηγός των δώρων για τα «μεγάλα» παιδιά, ενώ υποστήριξε την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, με την παρουσία εθελοντών από το προσωπικό της.

Στις 26 Ιουνίου, 25 παιδιά της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), με κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές δυσκολίες, παρακολούθησαν μια παράσταση με τον αγαπημένο ήρωα του Θεάτρου Σκιών, διασκεδάζοντας με τον Καραγκιόζη και τους φίλους του. Με την υποστήριξη της Alpha Bank, τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ είχαν την ευκαιρία να «δραπετεύσουν» από τον κόσμο των μεγάλων και να ονειρευτούν... σαν τον Καραγκιόζη.

Στις 15 Ιουλίου, 20 παιδιά από την «Κιβωτό του Κόσμου» πήραν μέρος στο Εργαστήρι Κινηματογράφου «Ο έξυπνος θεατής» του Athens International Children’s Film Festival στο Ωδείο Αθηνών. Τα παιδιά, από 6 έως 16 ετών, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και συμμετείχαν σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστήρι κινηματογράφου, ενώ παρακολούθησαν και ταινίες μικρού μήκους, ανάλογα με την ηλικία τους. Μάλιστα, ήρθαν σε επαφή με τη διαδικασία της κινηματογραφικής εκπαίδευσης, μέσα από διαδραστικά ομαδικά παιχνίδια, τα οποία οξύνουν την κριτική σκέψη. Στο τέλος της εκδήλωσης, τα παιδιά έλαβαν αναμνηστικά δώρα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι δράσεις του Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Alpha Bank και στο σκέλος που αφορά τις επισκέψεις σε μουσεία. Το φετινό πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη παιδιών από το Σύλλογο «Φίλων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες» στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου παρακολούθησαν και εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ κατά το παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί ξεναγήσεις στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.