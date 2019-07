Φεστιβάλ Βενετίας: Ρωγμές στη «μεσοτοιχία» κοινωνίας και πολιτικής

O Αλέξανδρος Μπουρδούμης που υποδύεται τον Αλέξη Τσίπρα μαζί με τον Κώστα Γαβρά στη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Στην ηλικία που έχω φτάσει ο καλύτερος τρόπος είναι να παίρνω αποστάσεις. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να πω αυτό που σκέφτομαι χωρίς να υιοθετώ ακραίες θέσεις. Είναι απαραίτητο να πάρει κανείς απόσταση για να αντιληφθεί και να αξιολογήσει τα δεδομένα», είχε πει ο Κώστας Γαβράς σε συνέντευξή του στην «Κ» (9/12/2018), όταν ακόμη προετοίμαζε τα γυρίσματα του «Adults in the room», ταινίας βασισμένης στο ομώνυμο βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη. Σε περίπου ένα μήνα θα ξέρουμε αν κατάφερε να τηρήσει «τις αποστάσεις» σε ένα θέμα που, όπως σημειώνει, είναι «μια αρχαία ελληνική τραγωδία στη σύγχρονη εποχή». Οι «Ενήλικοι στο δωμάτιο» θα προβληθούν, εκτός συναγωνισμού, στο ερχόμενο 76ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας (28 Αυγούστου - 7 Σεπτεμβρίου). Ο Χρήστος Λούλης υποδύεται τον Γιάνη Βαρουφάκη, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης τον Αλέξη Τσίπρα.

Την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Βενετία, επίσης εκτός διαγωνιστικού προγράμματος, κάνει και μια άλλη ελληνική ταινία, νέας σκηνοθέτιδος με διακρίσεις στο βιογραφικό της. Στο τμήμα των Orizzonti, το οποίο περιλαμβάνει πρωτοεμφανιζόμενους αλλά και εξεζητημένες επιλογές από κάθε γωνιά του κόσμου, συμμετέχει ο 40λεπτος «Ηλεκτρικός Κύκνος» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη. Η σκηνοθέτις το 2016 διαγωνίστηκε στις Κάννες με το «Limbo» και το 2014 στο Βερολίνο με το «Washingtonia». Ο «Ηλεκτρικός Κύκνος» περιγράφεται ως «σουρεαλιστική μικρογραφία του Μπουένος Αϊρες»: «Ενας διαβρωτικός μαγικός ρεαλισμός ανοίγει ρωγμές ανάμεσα στις μεσοτοιχίες και διαπερνά τους ορόφους» μιας πολυκατοικίας.

Τον πολιτικό χαρακτήρα του επίσημου διαγωνιστικού προγράμματος θα ενισχύσει αναμφίβολα το «The Laundromat», του Αμερικανού σκηνοθέτη Στίβεν Σόντερμπεργκ, για το διαβόητο σκάνδαλο των Panama Papers, με πρωταγωνιστές τους Μέριλ Στριπ και Γκάρι Ολντμαν (βασισμένο στο βιβλίο του βραβευμένου με Πούλιτζερ Τζέικ Μπέρνσταϊν, «Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite»).

Ανάμεσα στις 21 ταινίες που θα διαγωνιστούν για τον Χρυσό Λέοντα αναμένονται, επίσης, με ενδιαφέρον: το «Joker» του Τοντ Φίλιπς με τον Χοακίν Φοίνιξ «η ιστορία της πτώσης ενός ανθρώπου που η κοινωνία αγνόησε»· η νέα ταινία του Νόα Μπόμπακ, «Marriage Story», με τους Σκάρλετ Γιόχανσον, Ανταμ Ντράιβερ, Ρέι Λιότα και Λόρα Ντερν, η οποία αφηγείται τις συνέπειες ενός διαζυγίου· το «Ad Astra» του Τζέιμς Γκρέι, η ιστορία ενός μηχανικού με αυτισμό που ταξιδεύει με προορισμό τον Ποσειδώνα για να ανακαλύψει γιατί απέτυχε η παρόμοια αποστολή του πατέρα του χρόνια νωρίτερα· το καινούργιο πολιτικό θρίλερ του Ολιβιέ Ασάγιας «Wasp Network» με την Ανα ντε Αρμας και την Πενέλοπε Κρουζ· το «Gloria Mundi» του Γαλλοαρμένιου αριστερού διανοούμενου σκηνοθέτη Ρομπέρ Γκεντιγκιάν (γνωστού από την επιτυχία του τα «Χιόνια του Κιλιμάντζαρο»)· το «About Endlessness», που σηματοδοτεί την επιστροφή του Ρόι Αντερσον στη Βενετία μετά τον Χρυσό Λέοντα που απέσπασε για το «Eνα περιστέρι έκατσε σε ένα κλαδί συλλογιζόμενο την ύπαρξή του». Το 76ο Φεστιβάλ θα ανοίξει με την «Αλήθεια» του Χιροκάζου Κόρε-Εντα, την πρώτη μη ιαπωνική ταινία του σκηνοθέτη, με πρωταγωνιστές την Κατρίν Ντενέβ, τη Ζιλιέτ Μπινός και τον Ιθαν Χοκ. Το 2018 είχε κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες για το εξαιρετικό «Κλέφτες καταστημάτων».