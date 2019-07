«Μου είχαν πει στην πατρίδα μου ότι στην Ελλάδα θα δω το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα· είχα την ευτυχία να το διαπιστώσω». Η νεαρή Τζέιν, Κινέζα φοιτήτρια Αγγλικής Φιλολογίας στο Yunnan University, δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της από την πρώτη επαφή με την Ελλάδα. Η Τζέιν και άλλοι 27 φοιτητές από το εμβληματικό κινεζικό πανεπιστήμιο βρέθηκαν για δύο εβδομάδες στη χώρα μας, καθώς συμμετείχαν στο θερινό σχολείο που πραγματοποιούν στην Αθήνα το Centre International de Formation Européenne (CIFE) και το ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελληνικό Ιδρυμα Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής). Το πρόγραμμα εξετάζει τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική υπό το πρίσμα μάλιστα νέων προκλήσεων, όπως η άνοδος του εξτρεμισμού και το προσφυγικό, τις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ε.Ε., αλλά και τις ελληνοκινεζικές σχέσεις, που εσχάτως έχουν αναβαθμισθεί έτι περαιτέρω. «Ωστόσο, έχουμε εμπλουτίσει τη διαμονή τους με σύντομες αποδράσεις εκτός Αθηνών, όπως στην Αίγινα και τους Δελφούς, με επισκέψεις στα κορυφαία αξιοθέατα και μουσεία, αλλά και γνωριμία με φορείς και εταιρείες, που συνεργάζονται επιχειρηματικά με την Κίνα», σημειώνει στην «Κ» ο κ. Γιώργος Τζογόπουλος, διευθυντής του θερινού σχολείου και των ευρωκινεζικών προγραμμάτων στο ΕΛΙΑΜΕΠ αλλά και στο CIFE, με το οποίο έχει ήδη υλοποιήσει ανάλογο χειμερινό πρόγραμμα με έδρα τη Γερμανία. «Βλέποντας τον ζήλο των Κινέζων φοιτητών να γνωρίσουν καλύτερα την Ε.Ε., σκέφτηκα να σχεδιάσουμε κάτι ανάλογο με έδρα την Αθήνα, λαμβάνοντας υπόψη τους στενότερους δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες», προσθέτει ο κ. Τζογόπουλος, του οποίου το βιβλίο «Κατανοώντας την Κίνα» εκδίδεται τον Σεπτέμβριο. Πράγματι, ο συνδυασμός γνώσης, καινοτομίας, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, που προσέφερε το θερινό εργαστήρι «China and Europe - Perspective for the Future» του ΕΛΙΑΜΕΠ, κέρδισε τους νεαρούς φοιτητές.

«Εχω εξειδικευτεί στη διδασκαλία των κινεζικών ως ξένης γλώσσας, έναν τομέα πολλά υποσχόμενο», εξηγεί ο Κινέζος φοιτητής Τζέιμς: «Προκειμένου να είμαι προετοιμασμένος να διαδώσω μέσω της γλώσσας τον δικό μας πολιτισμό στον υπόλοιπο κόσμο, θέλω πρώτα να γνωρίσω άλλους πολιτισμούς». Οπως τονίζει ο ίδιος, «επιστέγασμα του εκπαιδευτικού μας ταξιδιού ήταν για εμένα η επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία». Από τις τάξεις όπου διδάσκει ο Τζέιμς δεν έχει τύχει ακόμα να περάσει κάποιος Ελληνας μαθητής, «ίσως ο καθηγητής μας, Γιώργος Τζογόπουλος, να μπορούσε να λογιστεί ως ο πρώτος Ελληνας εκπαιδευόμενός μου», συμπληρώνει αστειευόμενος ο Τζέιμς. Θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να ζει και να εργάζεται στην Αθήνα; «Εύκολα», απαντά αυθόρμητα ο νεαρός Κινέζος, «θα δίδασκα με χαρά για κάποιο διάστημα στην Ελλάδα, απ’ όπου θα είχα τη δυνατότητα να ταξιδέψω και στην υπόλοιπη Ευρώπη».

Τα σχέδια και η selfie

Για τη Λίλιαν (συστήθηκε και αυτή με το... ευρωπαϊκό της όνομα), τα μελλοντικά σχέδια είναι ακόμα πιο συγκεκριμένα. «Εχω σπουδάσει Ιστορία και έχω εξειδικευτεί στη Βυζαντινή Ιστορία, έτσι και ήρθα στην Ελλάδα, καθώς θεωρώ τη χώρα σας νοητή συνέχεια του Βυζαντίου», εξηγεί στην «Κ» η νεαρή βυζαντινολόγος, για την οποία η κορυφαία στιγμή των τελευταίων δύο εβδομάδων ήταν... η selfie της με φόντο τον Μέγα Κωνσταντίνο, την εικόνα του δηλαδή στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας. «Ονειρεύομαι να έρθω εδώ για να συνεχίσω την έρευνά μου, έχοντας πρόσβαση στις κατάλληλες ιστορικές πηγές», διευκρινίζει η νεαρή Κινέζα.



Ονειρο ζωής η αναμνηστική φωτογραφία στην Ακρόπολη, για την οποία οι Κινέζοι φοιτητές διάβαζαν με θαυμασμό από τα σχολικά τους χρόνια.

Ωστόσο, για τους περισσότερους Κινέζους συμμετέχοντες, οι οποίοι άλλωστε σπουδάζουν οικονομικά, κοινωνικές ή πολιτικές επιστήμες, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε πόλο έλξης χάρη στις κινεζικές επενδύσεις και τις πολυεπίπεδες συνεργασίες σε επιμέρους τομείς της οικονομίας. Εξ ου και για εκείνους η επίσκεψη στα γραφεία της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά ήταν μια αποκάλυψη. «Συμβολίζει για εμάς μια συνεργασία win-win», σχολιάζει στην «Κ» η Li Yajia, υποδιευθύντρια του γραφείου Νεολαίας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Yunnan, του καλύτερου σε όλη την επαρχία Yunnan με τα τριάντα εκατομμύρια κατοίκους. «Στην Ελλάδα, η αντιμετώπιση όλων είναι τόσο φιλική, που σε κάνει να θέλεις να ξαναέρθεις», συμπληρώνει η ίδια, που εκτιμά ότι θα συνοδεύσει και το 2020 φοιτητές της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Διεθνείς συνεργασίες που αποφέρουν καρπούς

Με ένα εντυπωσιακό campus εφάμιλλο του αμερικανικού πανεπιστημίου Stanford, το πανεπιστήμιο Υunnan ανήκει στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στα οποία η κινεζική κυβέρνηση επενδύει.

«Καλλιεργούμε τα προγράμματα ανταλλαγών» επισημαίνει στην «Κ» η υπεύθυνη του γραφείου Νεολαίας και Διεθνών Σχέσεων, Li Chenghie, «ήδη υλοποιούμε εκπαιδευτικά ταξίδια και θερινά ή χειμερινά σχολεία στην Ταϊλάνδη, στην Ινδονησία, στον Καναδά, στη Γερμανία, στην Πολωνία και στη Μεγάλη Βρετανία».

Η επαφή με το εξωτερικό αποφέρει σημαντικό όφελος στους φοιτητές τους. «Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αντιληφθούμε τον κόσμο και προ πάντων τη μακρινή Ευρώπη, όπως και τον τρόπο που λειτουργούν οι διακρατικές συμφωνίες, το εμπόριο, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών».

Ζώντας στην επαρχία Yunnan, στη νοτιοδυτική Κίνα και κοντά στο Λάος, η ομάδα των ακαδημαϊκών γνωρίζει καλά την αξία των εμπορικών σχέσεων. Εξ ου και πολλοί απόφοιτοι του εν λόγω πανεπιστημίου ονειρεύονται να εργαστούν σε ανάλογα πόστα, στο εξωτερικό.

«Το κυβερνητικό πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχειας είχε απτά αποτελέσματα στη Yunnan» επισημαίνει ο κ. Τζογόπουλος, «η οικονομία τους ήκμασε μέσω των κατασκευών».

«Το φετινό θερινό σχολείο με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ήταν πιλοτικό» σημειώνει από την πλευρά της η υποδιευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, η κ. Ελισάβετ Φωκά, «στηριζόμενοι, όμως, στις θετικές αξιολογήσεις των Κινέζων φοιτητών εξετάζουμε να το επαναλάβουμε και με άλλα πανεπιστήμια της Κίνας». Αλλωστε, το ΕΛΙΑΜΕΠ υπήρξε ανέκαθεν πρωτοπόρο στις διεθνείς συνεργασίες. Ενδεικτικά, η αρχή έγινε με τα Διεθνή Σεμινάρια Χάλκης, στα οποία από το 1990 πάνω από χίλιοι νέοι ηγήτορες εκπαιδεύθηκαν σε θέματα σχετικά με τη ΝΑ Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο.

Εκτοτε, το ίδρυμα παραμένει ενεργό σε διεθνές επίπεδο, με επιστέγασμα το 2003, όταν το ΕΛΙΑΜΕΠ ανέλαβε την ευθύνη της επιλογής Ελλήνων υποψηφίων για το Κολέγιο της Ευρώπης στην Μπριζ, αλλά και τη συνεργασία με το τουρκικό πανεπιστήμιο Bilgi (2005-2010) στην υλοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος με έμφαση τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Στα μελλοντικά σχέδια ανήκει και η υπό συζήτηση διοργάνωση σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος θερινού σχολείου στην Αθήνα το 2020 για φοιτητές από την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, με αντικείμενο τις ενεργειακές εξελίξεις και τα περιφερειακά ζητήματα ασφαλείας.