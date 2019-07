Τουλάχιστον τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες από επίθεση σε φεστιβάλ στην Καλιφόρνια (φωτογραφίες-βίντεο)

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 ακόμη τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου σε φεστιβάλ τροφίμων που διεξαγόταν μέσα σε πάρκο στο Γκίλροϊ της Καλιφόρνιας.

Eνας ύποπτος έχει συλληφθεί από την αστυνομία, αναφέρει στην ηλεκτρονική της έκδοση η εφημερίδα The New York Times, που επικαλείται μέλος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης αυτής, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 48 χιλιομέτρων νότια του Σαν Χοσέ.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για σκηνές πανικού στο φεστιβάλ που προσελκύει περισσότερους από 100.000 ανθρώπους. Χθες ήταν η τελευταία ημέρα του φεστιβάλ.

Ο τραγουδιστής συγκροτήματος δήλωσε ότι είδε έναν άνδρα με πράσινο πουκάμισο και ένα γκρίζο μαντήλι γύρω από τον λαιμό του κρατώντας κάτι που έμοιαζε με όπλο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι άκουσε κάποιον να φωνάζει «γιατί το κάνεις αυτό;» με τον δράστη να απαντάει «γιατί είμαι πραγματικά θυμωμένος».

Η 13χρονη Εβενι Ρέγιες δήλωσε ότι βρισκόταν στο φεστιβάλ με φίλους και συγγενείς. «Την ώρα που φεύγαμε είδαμε έναν άνδρα με ένα φουλάρι τυλιγμένο γύρω από το πόδι του καθώς είχε δεχτεί πυροβολισμό. Ανθρωποι ήταν πεσμένοι στον δρόμο και έκλαιγαν. Αλλοι πετούσαν τραπέζια και έκοβαν ακόμη και τον φράχτη για να ξεφύγουν».

Η ίδια, όπως περιγράφει δεν έτρεξε στην αρχή καθώς οι πυροβολισμοί ακούγονταν σαν πυροτεχνήματα. «Αυτό συνεχίστηκε για πέντε λεπτά, ίσως τρία. Ηταν όπως στις ταινίες, ο κόσμος έκλαιγε και άκουγες παντού κραυγές», προσθέτει.

