ΗΠΑ: Επιβάτης είχε στη βαλίτσα του... εκτοξευτήρα πυραύλων

Τα στελέχη της ασφάλειας αμερικανικού διεθνούς αεροδρομίου δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν εξέτασαν τη βαλίτσα επιβάτη για να μπει στον χώρο των αποσκευών αεροσκάφους κατά τη μετεπιβίβασή του όταν θα άλλαζε πτήση: στο εσωτερικό της βρήκαν έναν... εκτοξευτήρα πυραύλων, ο ιδιοκτήτης του οποίου τον παρουσίασε ως ένα απλό, συνηθισμένο σουβενίρ που είχε φέρει μαζί του από το Κουβέιτ.

Ο εκτοξευτήρας κατασχέθηκε «νωρίς το πρωί» χθες στο διεθνές αεροδρόμιο Baltimore-Washington (BWI), ούτε μια ώρα από την αμερικανική πρωτεύουσα, διευκρίνισε εκπρόσωπος της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών και των συγκοινωνιών (TSA).

Ο κάτοχός του, Τεξανός, «εξήγησε πως είχε φέρει ένα σουβενίρ από το Κουβέιτ. Μάλλον έπρεπε να ψωνίσει κανένα μπρελόκ!», σχολίασε με φλεγματικό χιούμορ η υπηρεσία μέσω Twitter.

.@TSA officers at @BWI_Airport detected this missile launcher in a checked bag early this morning. Man said he was bringing it back from Kuwait as a souvenir. Perhaps he should have picked up a keychain instead! pic.twitter.com/AQ4VBPtViG