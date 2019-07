Νέο Κόμιξ στα περίπτερα

8 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ The Dream of a Lifetime

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Ντον Ρόσα

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Metropolis of the 21st Century

Ο Βίκαρ εικονογραφεί μια ιστορία των Γιούργκεν Σάιτζ και Τσάρλι Μάρτιν

ΔΕΛΤΙΟ ΘΥΕΛΛΗΣ Weather or Not

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Ουίλλιαμ Βαν Χορν

ΜΙΑ ΚΑΥΤΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ One Hot Summer Day

Ο Σεζάρ Φεριόλι εικονογραφεί μια ιστορία σε σενάριο του Πατ και της Κάρολ Μακ Γκρηλ

ΕΞΩΓΗΙΝΗ ΕΙΣΒΟΛΗ The Body Snatchers

Μια ιστορία σε σενάριο του Στέφαν Πριντζ-Πάλσον και σχέδιο του Ξάβι Μάρτιν Σάντσο

Ο ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ The Hero Next Door

Ένα σενάριο της Τζάνετ Γκίλμπερτ εικονογραφημένο από τον Χοσέ Ραμόν Μπερνάδο

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟ ΔΑΣΟΣ An Overcrowded Date

Ο Γιαν Γκιούλμπρανσον εικονογραφεί ένα σενάριο που έγραψε ο ίδιος σε συνεργασία με τον Ρόμπερτ Κλάιν

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ The Unwanted Will

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Ντάαν Γίππες

