Η θέση: Ήταν 1973, στο απίθανο νεοκλασικό της Τσόχα με τον μαγευτικό κήπο, όταν ξεκίνησαν όλα. Μπήκε, βγήκε κόσμος πολύς, κοσμοπολίτικος.

Η ατμόσφαιρα: Ένα βράδυ καθημερινής, του φετινού καλοκαιριού, μπήκαμε κι εμείς μετά από καιρό. Το μαγαζί φορτωμένο με κόσμο, αστραφτερή ατμόσφαιρα, όλα να δουλεύουν ρολόι, μουσική που δεν προεξέχει λες και είναι γραμμένη ακριβώς για το συγκεκριμένο σενάριο. Ένα βράδυ με λαμπερές παρουσίες, καλλιτέχνες και διάσημες περσόνες, «to see and be seen».

Το φαγητό: Το φαγητό του Πέσκια, surprise surprise, δεν μας εξέπληξε: όπως πάντα ξέραμε οτι θα ευχαριστηθούμε κάθε μπουκιά. Δεν είναι φαντασμαγορικό στην όψη, φαντασμένο και ψηλομύτικο, αλλά ούτε του λείπει η κοκεταρία. Αξέχαστη, αβανταδόρικη η γεύση από τα καινούρια του: η σαλάτα με κινόα, γαρίδες και σάλτσα μάνγκο, η ζουμερή σφυρίδα με κρούστα macadamia και salsa verde, το ρολό κοτόπουλο με κρέμα μανιταριών και εξτραορντινέρ τερίνα πατάτας.

Στη μαγική αυλή του Balthazar ο Χριστόφορος Πέσκιας σερβίρει αξέχαστα πιάτα μοναδικής νοστιμιάς.

Ο λογαριασμός: 40-50 € το άτομο χωρίς τα ποτά.

Η κάβα: Εκείνα τα ωραία τα εξωτικά κοκτέιλ του Αλέξανδρου Γκικόπουλου βάζουν μπουρλότο στον ουρανίσκο κι ανάβουν τα αίματα στην καλοκαιρινή αυλή.

Επιπλέον πληροφορίες: Έξω από το μαγαζί θα σας εξυπηρετήσει παρκαδόρος. Καθημερινά από τις 20:00.

Balthazar, Τσόχα 27, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Τ/210-64.41.215.