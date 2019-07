Εκθεση στο λιμάνι για αυτά που μας ενώνουν

Εργο της Μαρίας Παπαδημητρίου από την έκθεση «Ολα όσα έχουμε κοινά».

«Ολα όσα έχουμε κοινά» (All Τhat We Have In Common) είναι το βασικό σύνθημα που διατρέχει τα έργα 14 καλλιτεχνών από χώρες της ΝΑ Ευρώπης στην έκθεση που συνδιοργανώνεται με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης των Σκοπίων και η οποία παρουσιάζεται στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, στην Αποθήκη Β1, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Η έκθεση εξετάζει την αβεβαιότητα στο πλαίσιο του διαφορετικού κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος που σχετίζεται με την ευπάθεια και το υπαρξιακό απρόβλεπτο στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

Ζητούμενο των καλλιτεχνών από τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, το Κόσοβο, την Κροατία και την Ελλάδα είναι να προτείνουν πρακτικές που να μπορούν να μας κατευθύνουν σε ένα πλαίσιο όπου αυτά που μας ενώνουν και μας καθορίζουν ως κοινές πανανθρώπινες αξίες να λειτουργήσουν ώστε οι διαχωρισμοί και οι ανησυχίες να αντιμετωπίζονται και να υποχωρούν. Εργα βίντεο, ζωγραφικής, φωτογραφίας και εγκαταστάσεις καλλιεργούν τη συνειδητοποίηση της γενικής επισφάλειας, μας υποχρεώνουν να αμφισβητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τρέχουσα κατάστασή μας και μας κάνουν να αναλογιστούμε πώς τα ατομικά οράματα, οι ευθύνες και οι δεσμεύσεις μας μπορούν να διαμοιραστούν κοινωνικά και να υπηρετήσουν συλλογικούς στόχους.