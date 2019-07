Παιδιά «έριξαν» το «τείχος του Τραμπ» κάνοντας τραμπάλα (βίντεο - φωτογραφίες)

Τραμπάλα είχαν την ευκαιρία να κάνουν παιδιά στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό παρά το τείχος που τους χωρίζει χάρη στο έργο του Ronald Rael, καθηγητή Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας.

Η δράση ενορχηστρώθηκε από τον καθηγητή Αρχιτεκτονικής στο περιθώριο ενός πρότζεκτ με τίτλο "Borderwall" που «τρέχει» από το 2009 και πρόκειται σύμφωνα με τον ίδιο «τόσο μια διαμαρτυρία ενάντια στο τείχος όσο και μια προβολή για το μέλλον του».

Με αφορμή το «παιχνίδι» που έλαβε χώρα στα σύνορα, «το τείχος έγινε στην κυριολεξία το στήριγμα στις σχέσεις ΗΠΑ - Μεξικού όπου παιδιά και ενήλικες από τις δύο πλευρές συνδέθηκαν ουσιωδώς, ενώ αναγνώρισαν ότι οι ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στη μία πλευρά έχουν άμεσες συνέπειες στην άλλη πλευρά», ανέφερε ο Rael.

«Πρόκειται για μια εκπληκτική στιγμή στην καριέρα μου», τόνισε δηλώνοντας ευγνώμων για την ενσάρκωση όσων περιγράφονται στο αρχιτεκτονικό του βιβλίο "Borderwall", ενώ ευχαρίστησε μεταξύ άλλων και τις οικογένειες από την Colonia Anapra στο Μεξικό που συμμετείχαν στη δράση.

Το "Borderwall" έχει ως στόχο «την επανεξέταση αυτού που είναι και θα μπορούσε να είναι το φυσικό φράγμα των 650 μιλίων που χωρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού», σημειώνει ο ίδιος και εξηγεί ότι «μέσα από μια σειρά προτάσεων που υποδηλώνουν ότι τα τριακόσια χιλιόμετρα του τείχους είναι μια ευκαιρία για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κατά μήκος των συνόρων που ενθαρρύνει την εννοιολογική και φυσική αποσυναρμολόγηση του, το βιβλίο ταξιδεύει τους αναγνώστες του κατά μήκος ενός τείχους που περικλείει ένα "τρίτο έθνος"- τα χωρισμένα κράτη της Αμερικής».

«Στην πορεία οι μετασχηματιστικές επιπτώσεις του τείχους στους ανθρώπους, τα ζώα και το φυσικό και κατασκευασμένο τοπίο εκτίθενται και ανακρίνονται μέσα από την ιστορία ανθρώπων που, στις δύο πλευρές των συνόρων, μεταμορφώνουν το τείχος, αμφισβητώντας την ύπαρξή του με αξιοσημείωτα δημιουργικούς τρόπους», σχολιάζει ο καθηγητής Αρχιτεκτονικής. Μέσα από το έργο του ο Rael προτείνει ότι παρά την προβλεπόμενη χρήση του τείχους, που είναι να κρατήσει τους ανθρώπους έξω και μακριά, είναι αντ 'αυτού ελκυστήρας, εμπλέκοντας και τις δύο πλευρές σε έναν κοινό διάλογο.



Ο Ronald Rael, καθηγητής Αρχιτεκτονικής

To "Borderwall" περιλαμβάνει μια συλλογή προβληματισμών επί του τείχους και των συνεπειών του από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες, όπως οι Michael Dear (συγγραφέας του "Why Walls Will not Work"), Norma Iglesias-Prieto (καθηγητής του Chican @Studies στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο ), Marcello Di Cintio των Τειχών: ταξίδια κατά μήκος των οδοφραγμάτων) και Teddy Cruz (Καθηγητής, UCSD-Blum Cross-Border Initiative, Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Σαν Ντιέγκο).

Σχέδια και μοντέλα από το βιβλίο περιλαμβάνονται πλέον στις μόνιμες συλλογές στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης και στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο.