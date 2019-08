Το τηλεσκόπιο TESS βρήκε μια κοντινή υπερ-Γη που είναι πιθανώς φιλόξενη για ζωή (βίντεο)

Το τηλεσκόπιο TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) συνεχίζει τις ανακαλύψεις του, εντοπίζοντας αυτή τη φορά μια σχετικά κοντινή υπερ-Γη, σε απόσταση 31 ετών φωτός από τη Γη.

Μάλιστα, ο εξωπλανήτης GJ357d, στην κατεύθυνση του αστερισμού της Ύδρας, ο οποίος έχει μέγεθος περίπου διπλάσιο του δικού μας πλανήτη και εξαπλάσια μάζα, είναι πιθανό να διαθέτει συνθήκες φιλόξενες για ζωή, ακόμη και νερό στην επιφάνεια του, κάτι που πάντως θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στο μέλλον. Είναι ο πρώτος πιθανώς κατοικήσιμος εξωπλανήτης που ανακαλύπτεται από το TESS.

Η διεθνής ομάδα επιστημόνων, που έκανε τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό αστρονομίας και αστροφυσικής «Astronomy & Astrophysics», βρήκε ότι ο GJ357d χρειάζεται σχεδόν 56 μέρες για μια πλήρη περιφορά γύρω από το άστρο του (αυτή είναι η διάρκεια του έτους του), κινούμενος περίπου στο ένα πέμπτο της απόστασης της Γης από τον Ήλιο. Η σύνθεση του είναι προς το παρόν άγνωστη.

Η Ντιάνα Κοσακόφσκι του γερμανικού Ινστιτούτου Αστρονομίας Μαξ Πλανκ στη Χαϊδελβέργη δήλωσε ότι «ο GJ357d δέχεται περίπου την ίδια ποσότητα αστρικής ενέργειας από το άστρο του, με αυτή που δέχεται ο Άρης από τον Ήλιο. Αν αυτός ο πλανήτης έχει πυκνή ατμόσφαιρα, κάτι που θα χρειασθεί περαιτέρω μελέτες για να προσδιορισθεί, θα μπορεί να παγιδέψει αρκετή θερμότητα για να ζεστάνει τον πλανήτη και παράλληλα να επιτρέψει την ύπαρξη νερού στην επιφάνεια του».

Μαζί με τον εν λόγω εξωπλανήτη, βρέθηκαν άλλοι δύο, ο GJ357b, ένας πλανήτης περίπου 22% μεγαλύτερος από τη Γη, ο οποίος κινείται υπερβολικά κοντά στο μητρικό άστρο του, έχοντας θερμοκρασία περίπου 254 βαθμών Κελσίου στην επιφάνεια του (γι' αυτό χαρακτηρίσθηκε «καυτή Γη»), καθώς και ο GJ357c, τουλάχιστον τρεισήμισι φορές μεγαλύτερος από τη Γη και με πιθανή θερμοκρασία 127 βαθμών, σύμφωνα με τη NASA.

