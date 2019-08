Νέο θρίλερ με πλοίο ΜΚΟ γεμάτο μετανάστες ανοικτά της Λαμπεντούζα

Το πλοίο Αϊλάν Κούρντι της γερμανικής ΜΚΟ Sea-Eye βρίσκεται σήμερα ανοικτά του νησιού Λαμπεντούζα με 40 μετανάστες οι οποίοι διασώθηκαν χθες Τετάρτη όχι μακριά από τη Λιβύη, αλλά παραμένουν αποκλεισμένοι εξαιτίας ενός νέου βέτο της ιταλικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με ιστοσελίδες που παρακολουθούν τη θαλάσσια κυκλοφορία, το Αϊλάν Κούρντι έπλευσε στη διάρκεια της νύχτας προς βορράν προτού σταματήσει το μεσημέρι στα όρια των ιταλικών χωρικών υδάτων. Η Sea-Eye ανακοίνωσΕ ότι οι μετανάστες που διασώθηκαν χθες είναι από τη Δυτική Αφρική. Ανάμεσά τους βρίσκονται μια έγκυος, τρία μικρά παιδιά, ένας άνδρας που έχει τραυματιστεί από σφαίρα και δύο επιζώντες ενός βομβαρδισμού που σκότωσε δεκάδες μετανάστες στις αρχές Ιουλίου στο κέντρο κράτησης της Τατζούρα, κοντά στην Τρίπολη.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών και ηγέτης της ακροδεξιάς Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, κατήγγειλε μια «πολλοστή πρόκληση στη Μεσόγειο εκ μέρους μιας γερμανικής μκο» και κατηγόρησε τους διασώστες ότι συμπεριφέρονται «με μικροπρεπή τρόπο».

Χθες Τετάρτη, υπέγραψε ένα διάταγμα με το οποίο απαγορεύει την είσοδο του ανθρωπιστικού πλοίου στα ιταλικά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με το υπουργείο του, οι υπουργοί Άμυνας και Μεταφορών, που προέρχονται από το Κίνημα Πέντε Αστέρια (M5S, αντισυστημικό), υπέγραψαν επίσης το διάταγμα αυτό.

Ο Σαλβίνι υποστήριξε πως η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε πολύ πιο κοντά στην Τυνησία απ΄ό,τι στη Λαμπεντούζα. Όμως για τις μκο, η Λαμπεντούζα είναι το πιο κοντινό «σίγουρο λιμάνι», στον βαθμό που η Τυνησία αναχαιτίζει συχνά μετανάστες στη θάλασσα προτού τους επαναπατρίσει χωρίς να τους δίνει τον χρόνο να καταθέσουν αίτημα ασύλου.

The people on #AlanKurdi are resting. We drive #Lampedusa. 40 rescued now need a #placeofsafety. We demand a quick political solution, in the interest of the rescued people. pic.twitter.com/IH7ZVpU3k0