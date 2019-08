Σε τρεις Σλοβένους ορειβάτες το Χρυσό Πιολέ για την ανάβαση στην κορυφή Λάτοκ I

Οι Σλοβένοι ορειβάτες Άλες Τσέσεν, Λούκα Στράζαρ και Μπριτ Τομ Λίβινγκστον θα λάβουν το Χρυσό Πιολέ (Piolet d'Or), το κορυφαίο βραβείο ορειβασίας, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, για την ανάβαση στην κορυφή Λάτοκ I, στο Πακιστάν, τον Αύγουστο του 2018.

«Τρεις αποστολές θα βραβευθούν φέτος, δυστυχώς δύο άλλοι ορειβάτες θα τιμηθούν μετά θάνατον», ανέφερε ο Τσέσεν στην ιστοσελίδα της Σλοβενικής Ορειβατικής Ένωσης.

Η ομάδα των Άλες Τσέσεν, Λούκα Στράζαρ και Μπριτ Τομ Λίβινγκστον ήταν η δεύτερη αποστολή που κατάφερε και ανέβηκε στην κορυφή Λάτοκ 1, σε υψόμετρο 7.145 μέτρων και η πρώτη που έφτασε στην κορυφή αυτή από τη βόρεια πλευρά του όρους.

BREAKING NEWS: Mountain Equipment Pro Team Athlete Tom Livingstone has made the long awaited first ascent of Latok I [7145m] from the North over 7 days with Ales Cesen and Luka Strazar - https://t.co/PqnzIdX1hN pic.twitter.com/N50kg6xlN2