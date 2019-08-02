Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες
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5 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:
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ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Ο ΠΑΝΤΑΞΙΟΣ ΖΗΤΑΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΙΔΙΟ Μ'ΑΥΤΟΝ
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΚΑΤΑ ΤΥΧΗ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΤΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
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ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑΣ
Ο ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙ ΤΟΝ ΘΕΙΟ ΤΑΛΙΑΤΕΛΑ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΡΙΝΟ ΞΑΔΕΛΦΟ ΦΑΝΟΥΡΗ
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ΓΙΓΑΝΤΙΟΣ ΜΟΥΡΓΟΛΥΚΟΣ
ΕΝΑΣ ΜΟΥΡΓΟΛΥΚΟΣ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΣΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΥΠΩΣΕΙ ΣΤΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ
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Ο ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΟΥΦΟΚΟΜΗΤΗΣ
Ο ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΞΩΓΗΙΝΟ ΑΣΤΡΟΣΚΑΦΟΣ
Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 2 Αυγούστου (Νο. 268)