ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

5 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
    Ο ΠΑΝΤΑΞΙΟΣ ΖΗΤΑΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΙΔΙΟ Μ'ΑΥΤΟΝ
  • ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
    Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΚΑΤΑ ΤΥΧΗ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΤΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
  • ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑΣ
    Ο ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙ ΤΟΝ ΘΕΙΟ ΤΑΛΙΑΤΕΛΑ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΡΙΝΟ ΞΑΔΕΛΦΟ ΦΑΝΟΥΡΗ
  • ΓΙΓΑΝΤΙΟΣ ΜΟΥΡΓΟΛΥΚΟΣ
    ΕΝΑΣ ΜΟΥΡΓΟΛΥΚΟΣ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΣΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΥΠΩΣΕΙ ΣΤΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ
  • Ο ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΟΥΦΟΚΟΜΗΤΗΣ
    Ο ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΞΩΓΗΙΝΟ ΑΣΤΡΟΣΚΑΦΟΣ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 2 Αυγούστου (Νο. 268)

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