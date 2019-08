Σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοικτά της νήσου Σουμάτρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Οι αρμόδιες αρχές της Ινδονησίας εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ινδονησίας κάλεσε πριν από λίγο τους κατοίκους της επαρχίας Μπαντέν της νήσου Ιάβα «να εκκενώσουν άμεσα την περιοχή» και να μεταβούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

#Earthquake (#gempa) possibly felt 2 min ago in #Daerah Khusus Ibukota Jakarta #Indonesia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/CQuyTCVqll