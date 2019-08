Σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοικτά της νήσου Σουμάτρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), προκαλώντας για αρκετή ώρα πανικό και ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες καθώς εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι έως τριών μέτρων.

Αμέσως μετά τον σεισμό, οι αρμόδιες αρχές της Ινδονησίας κάλεσαν τους κατοίκους που ζουν κοντά στην ακτή να μετακινηθούν σε σημεία με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Ωτσόσο, μετά την προβλεπόμενη ώρα παρακολούθησης, ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με το USGS, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε βάθος 59 χιλιομέτρων, σε απόσταση περίπου 227 χιλιομέτρων από την πόλη Τελούκ Μπετούνγκ στην επαρχία Λαμπούνγκ του νησιού Σουμάτρα..

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ινδονησίας ανέφερε στο Twitter ότι οι κάτοικοι στην ακτή Μπάντεν στην Ιάβα πρέπει να "απομακρυνθούν αμέσως σε πιο ψηλά σημεία".

Δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για ζημιές ή θύματα, ωστόσο η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα Τζακάρτα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να σπεύσουν να βγουν από τα κτίρια γραφείων στους δρόμους.