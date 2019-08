«Ξεπούλησε» η βρετανική Vogue που επιμελήθηκε η Μέγκαν Μαρκλ (φωτογραφίες)

Ουρές σχηματίστηκαν σήμερα έξω από πολλά καταστήματα της Βρετανίας που πωλούν το νέο τεύχος της βρετανικής Vogue, το οποίο επιμελήθηκε η Μέγκαν Μαρκλ, η δούκισσα του Σάσεξ και σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι.

Η Μέγκαν συνεργάστηκε για επτά μήνες με τον αρχισυντάκτη του περιοδικού Έντουαρντ Ένινφουλ για το τεύχος Σεπτεμβρίου, όπου φιγουράρουν στο εξώφυλλο 15 γυναίκες, οι οποίες θεωρούνται «Δυνάμεις για την Αλλαγή».

Το εξώφυλλο του περιοδικού κοσμούν προσωπικότητες όπως η έφηβη ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντεν, η πυγμάχος Ράμλα Άλι και η ηθοποιός Σάλμα Χάγιεκ.

The September issue of British Vogue co-edited by HRH The Duchess of Sussex is available on news stands and digital download today.-Elizabeth#forceforchange pic.twitter.com/7qblgEv439