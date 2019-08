Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα υποψήφια της Ε.Ε. για την ηγεσία του ΔΝΤ

Η Βουλγάρα διευθύνουσα σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα κέρδισε το χρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η Βουλγάρα αξιωματούχος επικράτησε του πρώην επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ μετά από μία ψηφοφορία - θρίλερ, όπου μέχρι αργά το βράδυ κανείς δεν συγκέντρωνε την απαραίτητη πλειοψηφία.

Η Γκεοργκίεβα κατόρθωσε να λάβει την πλειοψηφία του 55% των ψήφων των 28 κρατών της ΕΕ - δηλαδή τη στήριξη 16 κρατών-μελών-αντιπροσωπεύοντας τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού του μπλοκ - και να αναδειχθεί η υποψήφιος διάδοχος της Κριστίν Λαγκάρντ.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, συνεχάρη την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για την νίκη της.

I congratulate Kristalina Georgieva with the outcome of todays European votes. I wish her the utmost succes.