ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τετάρτη 7.8

Διαφορετικές όψεις θαλάσσιων τόπων

Εγκαινιάζεται η ατομική έκθεση ζωγραφικής της εικαστικού Μαρίας Κτιστοπούλου, υπό τον τίτλο «Θαλάσσιοι Τόποι», στην Αίθουσα Τέχνης Γιάννη και Ελένης Βάτη, στην Ερμούπολη της Σύρου. Η καταξιωμένη ζωγράφος, η οποία έχει αναπτύξει στα χρόνια της πορείας της μια βαθιά και ουσιαστική σχέση με το υγρό στοιχείο, αυτήν τη φορά παρουσιάζει διαφορετικές όψεις της θάλασσας, που προέκυψαν από την επίμονη και επίπονη παρατήρησή της. Μια σταγόνα, ένα κύμα, που σμίγει με τη θαλασσινή αύρα, ένα ράπισμα νερού πάνω στα βράχια, είναι αρκετά για να πυροδοτήσουν την έμπνευσή της. Στις 9 μ.μ., έως 31/8. Ερμούπολη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κυριακή 4.8

Πάρτι με το ακορντεόν της Μιρέλας Πάχου

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Μιρέλα Πάχου (φωτ.) συνεχίζει την καλοκαιρινή περιοδεία της με παρέα την μπάντα της και, φυσικά, το (σήμα κατατεθέν) ακορντεόν της. Οι συναυλίες που θυμίζουν πάρτι συνεχίζονται στην Καλαμάτα, περιλαμβάνοντας κομμάτια δικά της αλλά και αγαπημένων της καλλιτεχνών. Στις 9 μ.μ. Καλαμάτα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Δευτέρα 5.8

Γαλάνη και Μποφίλιου μαζί στην Κρήτη

Αυτό το καλοκαίρι, οι δημοφιλείς ερμηνεύτριες Δήμητρα Γαλάνη και Νατάσσα Μποφίλιου (φωτ.) συμπράττουν με την Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης για δύο συναυλίες, στο θέατρο Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά (5/8) και στο θέατρο Τεχνόπολις του Ηρακλείου (6/8). Σπουδαία τραγούδια ζωντανεύουν από δύο πολύ ιδιαίτερες φωνές. Κρήτη

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τρίτη 6.8

Φαντασμαγορικό θέαμα στην «Ουρά του Τίγρη»

Νέες ημερομηνίες (6-8/8) για την παράσταση «Βαδίζοντας στην Ουρά του Τίγρη» του Cirko Cachivache ανακοίνωσε το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ακροβάτες, μουσικοί, ζογκλέρ και ηθοποιοί μεταμορφώνουν τον Θόλο στον Λαβύρινθο του Πάρκου, σε φαντασμαγορικό τσίρκο για παιδιά και ενηλίκους. Στις 9 μ.μ. Λ. Συγγρού 364

ΜΟΥΣΙΚΗ

Τετάρτη 7.8

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Ηράκλειο

Με τίτλο «Κορίτσι και γυναίκα», η Ελένη Τσαλιγοπούλου (φωτ.) περιοδεύει, ευρισκόμενη αυτήν τη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης και το Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης». Μαζί της θα έχει το μουσικό σχήμα των Bogaz Musique. Το σύνολο του προγράμματός της έχει επιμεληθεί η Δήμητρα Γαλάνη. Στις 9.30 μ.μ. Ηράκλειο

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Παρασκευή 9.8

Το εναλλακτικό τριήμερο της Σαμοθράκης

Το Puλsar Samothraki Art Festival επιστρέφει στον πολιτιστικό χώρο Εργοστάσιο, συμπυκνώνοντας στο πρόγραμμά του (από σήμερα 9 έως την Κυριακή 11/8) όλο το φάσμα της σημερινής ελληνικής ανεξάρτητης σκηνής. Μεταξύ άλλων θα εμφανιστούν οι Θραξ Πανκc, οι Alcalica και οι Last Drive (φωτ.). Στις 9.30 μ.μ. Σαμοθράκη

ΘΕΑΤΡΟ

Παρασκευή 9.8

«Προμηθέας Δεσμώτης» με Κάθριν Χάντερ

Ο άνθρωπος-θεός των αδικημένων, όπως παρουσιάστηκε μέσα από τα λόγια του Αισχύλου, ανεβαίνει στο θέατρο της Επιδαύρου (9-10/8), σε σκηνοθεσία του Σταύρου Τσακίρη. Παίζουν οι Κάθριν Χάντερ (φωτ.), Νικήτας Τσακίρογλου, Δημήτρης Πιατάς, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Αλέξανδρος Μπουρδούμης κ.ά. Στις 9 μ.μ. Επίδαυρος

ΘΕΑΤΡΟ

Δευτέρα 5.8

Η «Ρένα» του Αύγουστου Κορτώ, με την Υρώ Μανέ στον ομώνυμο ρόλο, ανεβαίνει στο θέατρο του Κάστρου της Μυτιλήνης στις 8.30 μ.μ. Μυτιλήνη



Στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο της Κρήτης παρουσιάζεται «Το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χειλάκη και Μανώλη Δούνια στις 9.30 μ.μ. Ηράκλειο



Τρίτη 6.8

Ο «Κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη παρουσιάζεται στο Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών στις 9.30 μ.μ. Πάτρα



Παρασκευή 9.8

Ο «Δον Ζουάν» του Μολιέρου παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη με τους Νίκο Κουρή, Μάκη Παπαδημητρίου κ.ά. Στις 9.30 μ.μ. Καβάλα



Σάββατο 10.8

Την παράσταση «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, με τον Δημήτρη Λιγνάδη στον ομώνυμο ρόλο, παρουσιάζει το Φεστιβάλ Ανδρου στο ανοιχτό θέατρο του νησιού. Ωρα έναρξης 9.30 μ.μ. Ανδρος

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κυριακή 4.8

Εργα των Μότσαρτ, Σούμαν και Μπραμς παρουσιάζει το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού και το σύνολο Leonardi με σολίστ στο βιολί τον Μπέντζαμιν Μπόουμαν στο ξενοδοχείο Bratsera και ώρα 9 μ.μ. Υδρα



Δευτέρα 5.8

Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος εμφανίζεται στα Λουτρά της Τήνου σε μια συναυλία για το διαχρονικό λαϊκό τραγούδι. Στις 9 μ.μ. Τήνος



Τετάρτη 7.8

Τη συναυλία κλασικής μουσικής «Περί τον Debussy» διοργανώνει το Φεστιβάλ της Αίγινας με τη μεσόφωνο Θεοδώρα Μπάκα, τη σολίστ στο φλάουτο Ναταλία Γεράκη, τον Διονύση Μαλλούχο και τον Νικόλα Τσαλίκη στο πιάνο. Θα ακουστούν έργα των Ντεμπισί, Ραβέλ, Σεν Σανς κ.ά. Στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Ωρα έναρξης 9 μ.μ. Αίγινα



Σάββατο 10.8

Ο Βαγγέλης Γερμανός εμφανίζεται στο Φεστιβάλ Λουτρακίου και θα τραγουδήσει «εφ’ όλης της ύλης» στα Πίσια. Ωρα έναρξης 9.30 μ.μ. Λουτράκι

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Τετάρτη 7.8

Συνεχίζεται η έκθεση «Γιάννης Τσαρούχης 1910-1989» του Ιδρύματος Κυδωνιέως στην Ανδρο σε συνεργασία με τη Συλλογή Δημήτρη Τσίτουρα. Από τις 10.30 π.μ. Ανδρος



Πέμπτη 8.8

Ομαδική έκθεση εικαστικών διοργανώνει ο χώρος τέχνης «δ» στον Βόλο με τίτλο «Συγγενείς Διαφορετικότητες ΙΙΙ» από τις 11 π.μ. Χατζηαργύρη 4, Βόλος



Παρασκευή 9.8

Εγκαίνια της έκθεσης «Ξύπνησα με ένα μαρμάρινο κεφάλι στα χέρια» της πλατφόρμας σύγχρονης τέχνης K-Gold Temporary Gallery, σε επιμέλεια Νικόλα Βαμβουκλή, στις 8 μ.μ. στην οικία Βασιλείας Ταφύλια στην Αγία Παρασκευή της Λέσβου. Λέσβος

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πέμπτη 8.8

Δωρεάν ξεναγήσεις στην περιοδική έκθεση «Από τα Μακεδονικά στα Θεσσαλικά Τέμπη: από τη Ρεντίνα στη Βελίκα» διοργανώνει το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη από τους επιμελητές της έκθεσης. Ωρα έναρξης 12 μ. Λεωφόρος Στρατού 2, Θεσσαλονίκη

Δωρεάν

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Τρίτη 6.8

Τις Κυκλάδες και άλλα νησιά σε μια πρωτότυπη εκδοχή παρουσιάζει ο ζωγράφος Μπενουά Παρέ στη νέα του ατομική έκθεση (φωτ.) που εγκαινιάζεται στην Kapopoulos Fine Arts Paros Gallery. Στις 9 μ.μ. Διάρκεια ώς 12/8. Νάουσα, Πάρος



Τετάρτη 7.8

Θεματική ξενάγηση στην αρχαιολογική έκθεση «Από τον Νότο στον Βορρά: Αποικίες των Κυκλάδων στο Βόρειο Αιγαίο» διοργανώνεται από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στην αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων. Στις 12 το μεσημέρι. Μανώλη Ανδρόνικου 6

ΣΙΝΕΜΑ

Σάββατο 10.8

Με την προβολή της ταινίας «Η μοίρα δεν ξεχνά» (The Postman Always Rings Twice) συνεχίζονται στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ οι κινηματογραφικές βραδιές στο πλαίσιο του Park your Cinema. Λ. Συγγρού 364

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κυριακή 4.8

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στο θεατρικό μουσείο Ιάκωβος Καμπανέλλης. Η συναυλία «Μουσικές περιπλανήσεις» είναι μια βραδιά με το Trio Sentimento δηλαδή τους Γιάροσλαβ Τοκάρεφ (βιολί), Μαρίνα Κισλίτσινα (βιολοντσέλο) και Μαριλένα Σπαχή (πιάνο). Στις 9 μ.μ. Χώρα Νάξου



Σάββατο 10.8

Ο Θάνος Σταυρίδης (φωτ.) και η Στέλλα Τέμπρελη με το project τους «Tales From the Box» αναμειγνύουν διαφορετικά μεταξύ τους μουσικά είδη με ένα ακορντεόν και ένα βιολοντσέλο. Στις 9 μ.μ. ΚΠΙΣΝ, Λ. Συγγρού 364