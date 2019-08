Το Saristra Festival επιστρέφει στο εγκαταλελειμμένο χωριό των Παλιών Βλαχάτων Σάμης, στην Κεφαλονιά.

Το Saristra Festival, ένα από τα πιο ιδιαίτερα καλοκαιρινά δρώμενα στην Ελλάδα, επιστρέφει στο εγκαταλελειμμένο χωριό των Παλιών Βλαχάτων Σάμης στην Κεφαλονιά. Το μοναδικό σκηνικό φιλοξενεί μουσικές παραστάσεις, εκθέσεις, εγκαταστάσεις, διαλέξεις, προβολές ταινιών και πολλά άλλα, με καλεσμένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κεφαλονιά.

Εκθεση με τίτλο «Τα παιχνίδια της ζωής μας. Το Μυστικό Εργαστήρι του Νίκου Στεφάνου», όπου παρουσιάζονται και πολλά από τα ζωγραφικά του σύνεργα, φιλοξενείται στην Υδρα. Εως 18/9.

Μουσικοί από διαφορετικές γωνιές της Γης ενώνουν τις δυνάμεις τους για να υμνήσουν το ιδεώδες της ειρήνης. Ο σημαντικός Γερμανός συνθέτης Ενγιοτ Σνάιντερ, ο κορυφαίος τρομπετίστας Οτο Σάουτερ και το σχήμα των Ten of The Best συμπράττουν με τη δυναμική Παιδική Χορωδία του Σάλτσμπουργκ. Στις 9 μ.μ. στο Ηρώδειο.

Η Χορωδία Λαυρίου, για την καλοκαιρινή της συναυλία και στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεών της για τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της, θα αποδώσει το λαϊκό ορατόριο για λαϊκό τραγουδιστή, ψάλτη, αφηγητή και χορωδία, με τη συνοδεία μικρής συμφωνικής ορχήστρας και λαϊκή ορχήστρα, σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Συμμετέχει ο Κώστας Μακεδόνας. Στις 9 μ.μ. στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Ο Σπύρος Γραμμένος και ο Πάνος Φραγκιαδάκης τραγουδούν μαζί στο Εργοστάσιο Λιπασμάτων Δραπετσώνας. Στις 9 μ.μ.

Συναυλία «10 χρόνια Gadjo Dilo, 10 Χρόνια Gypsy Swing!» στα Πευκάκια Αγίων Θεοδώρων στις 9.30 μ.μ.

Συναυλία του Γιώργου Ανδρέου με τη Φιλαρμονική Κερατέας. Τραγουδούν η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Κορίνα Λεγάκη. Αύριο Κυριακή στις 9 μ.μ., στην πλατεία Αγίου Χαραλάμπους στην Κερατέα.

Η Ολια Λαζαρίδου και η Μελίνα Τανάγρη παρουσιάζουν «Τα παράσιτα του παραδείσου», μια βραδιά ποίησης και μουσικής αφιερωμένη στη μνήμη του φίλου τους Βίκου Ναχμία. Αύριο Κυριακή στις 9.15 μ.μ., στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας (Σπύρου Ρόδη 16).