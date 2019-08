Το παρασκήνιο της υποψηφιότητας Γκεοργκίεβα για την ηγεσία του ΔΝΤ

H Βουλγάρα οικονομολόγος Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα είναι η υποψήφια της ΕΕ για την ηγεσία του ΔΝΤ ύστερα από χρόνια υπηρεσίας στον «αδελφό» Οργανισμό του Ταμείου, την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η 65χρονη Γκεοργκίεβα είναι μία κεντροδεξιά πολιτικός που μεγάλωσε στη Βουλγαρία επί κομμουνισμού. Αναρριχήθηκε σταθερά στις τάξεις της Παγκόσμιας Τράπεζας έως ότου έγινε διευθύνουσα σύμβουλος το 2017, ύστερα από 7 χρόνια στις Βρυξέλλες, ως επίτροπος Διεθνούς συνεργασίας για τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Στο προφίλ της στο twitter, με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της οικογένειάς της, σχολίαζε μάλιστα το εξής: Οι παππούδες είχαν πολύ λίγη εκπαίδευση. Οι γονείς μου τελείωσαν το γυμνάσια. Εγώ ήμουν η πρώτη της ευρύτερης οικογένειας που απέκτησα ένα PhD. Από ένα χωριό της Βουλγαρίας CEO της Παγκόσμιας Τράπεζας».

My grandparents had very little education. My parents finished high school. I was the first in my extended family to get a PhD. From a village in Bulgaria to CEO of the @worldbank -- this is what possibility looks like! #InheritPossibility pic.twitter.com/A3UcXh1B4D