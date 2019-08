Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στο Ελ Πάσο του Τέξας με την αστυνομία να κάνει λόγο για πολλούς νεκρούς.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της αμερικανικής Πολιτείας ο αριθμός των ανθρώπων που επλήγησαν είναι μεταξύ 15 με 20 και πιθανώς πολλοί είναι νεκροί.

"The generosity of our people is unsurpassed, this is just a tragedy that I'm having a hard time getting my arms around, frankly," El Paso Mayor Dee Margo says of a shooting where multiple people were killed shooting in El Paso, Texas.https://t.co/7xXCUSFvWy pic.twitter.com/L5WpoGR0wt — CNN (@CNN) August 3, 2019

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Ντι Μάγκρο στο CNN η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις.

SHOOTING UPDATE: El Paso police say they have one person in custody. There are multiple fatalities https://t.co/4YDb7WiopY pic.twitter.com/KMN7mutatY — CBS News (@CBSNews) August 3, 2019

Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα προβάλλουν εικόνες με τις αστυνομικές δυνάμεις να αναπτύσσονται στο σημείο.

Νωρίτερα, η αστυνομία συμβούλευσε τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή που εκτυλίσσεται το περιστατικό μέχρι νεωτέρας.

Μία γυναίκα, που έκανε τα ψώνια της σε σουπερμάρκετ της αλυσσίδας Walmart, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News πως άκουσε κάτι σαν «πυροτεχνήματα» την ώρα που αναζητούσε μία θέση στάθμευσης.

«Κατευθύνθηκα προς την έξοδο. Είδα έναν άνδρα με ένα μαύρο μπλουζάκι και ένα παντελόνι παραλλαγής να κρατά κάτι που έμοιαζε με όπλο. Στόχευε τον κόσμο και πυροβολούσε σε ευθεία βολή εναντίον του. Είδα τρεις, ή τέσσερις, να πέφτουν», τόνισε η ίδια γυναίκα ονόματι Βανέσα.

Update: 3 People in Custody, Multiple Fatalities, At Least 18 People Reported Shot or Injured in Mass Shooting at El Paso Walmart https://t.co/yNEPhtfRVx pic.twitter.com/j80ZbHhT8Z — Mediaite (@Mediaite) August 3, 2019

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία για τον έλεγχο των όπλων, εκρηκτικών, καπνού και οινοπνευματωδών (ATF) στο Ντάλας ανακοίνωσε πως σπεύδουν άνδρες της επί τόπου για να συνδράμουν την αστυνομία του Ελ Πάσο.

TEXAS SHOOTING UPDATE:

-Multiple people killed at/near El Paso Walmart

-Reports of 18 people shot

-3 people in custody

-Police say no active shooter situation

-President Trump aware and has spoken with AG Barr, Gov. Abbott

-NYPD ups security



More here: https://t.co/3rNXIOlG2Y pic.twitter.com/1tnvGj0JAi — 1010 WINS (@1010WINS) August 3, 2019

«Συναγερμός για ένοπλη επίθεση. Παραμείνατε μακριά από το εμπορικό κέντρο Σιέλο Βίστα», αναφέρεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που διέδωσε μέσω Tweeter η αστυνομία, λίγο μετά τις 20.00 (ώρα Ελλάδος). Μία ώρα αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε πως η επίθεση είναι ακόμη «εν εξελίξει». «Έχουμε λάβει πολλές πληροφορίες για την ύπαρξη πολλών δραστών με όπλα», προσθέτει το σώμα.

To Eλ Πάσο, μια πόλη 680.000 κατοίκων, βρίσκεται στο Δυτικό Τέξας στα σύνορα με το Μεξικό.