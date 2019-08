Eπίθεση στο Οχάιο: Πληροφορίες για 7 νεκρούς

Περιστατικό ένοπλης επίθεσης εξετάζει η αστυνομία στο Ντέϊτον του Οχάιο. Οι πρώτες πληροφορίες αμερικανικών μέσων κάνουν λόγο για επτά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

Η βρετανική εφημερίδα Independent αναφέρει ότι η αστυνομία στην πόλη Ντέιτον εξέδωσε προειδοποίηση για περιστατικό με πυροβολισμούς και προειδοποίησε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή Όρεγκον. Σύμφωνα με την εφημερίδα υπάρχουν μη επιβεβαιωμένες αναφορές για θύματα. Ανάλογες πληροφορίες μεταδίδει και το Sputnik.

We are actively investigating an active shooter incident in the #OregonDistrict. Please avoid the area. More information to come.