Δέκα νεκροί και 16 τραυματίες από την επίθεση στο Οχάιο

Ύστερα από τουλάχιστον δύο ώρες συγκεχυμένων πληροφοριών η αστυνομία του Ohio ανακοίνωσε ότι δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους συμπεριλαμβανομένου του δράστη και άλλοι τουλάχιστον 16 τραυματίστηκαν ύστερα από την επίθεση ενόπλου στο Ντέιτον.

Ολοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό πέραν του ότι συνέβη στην περιοχή Ορεγκον της πόλης του Ντέϊτον, μια ιστορική γειτονιά γνωστή κυρίως για τα βραδινά κέντρα διασκέδασης, τα καταστήματα και τις γκαλερί.

Police in Dayton, Ohio, are responding to a report of an active shooter in the area of East Fifth Street in the Oregon District #daytonshooting #ohioshooting #massshooting #ohio #dayton #oregondistrict #oregon pic.twitter.com/K8a3OAJuS5

This is horrifying

I don’t care what side you’re on. This isn’t politics, this is humanity. We need to do better. We need to raise our youth better. #Dayton pic.twitter.com/kakShWTYDD