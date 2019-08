Συμπλοκή μεταξύ οπαδών της Λίβερπουλ και της Μάντσεστερ Σίτι στο μετρό του Λονδίνου (βίντεο)

Σοβαρά επεισόδια και μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα σε οπαδούς της Λίβερπουλ και της Μάντσεστερ Σίτι σημειώθηκαν στο μετρό του Λονδίνου, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Η Λίβερπουλ αντιμετώπισε την Μάντσεστερ Σίτι στο Λονδίνο στον τελικό του "Community Shield" και περίπου 60.000 οπαδοί βρέθηκαν στις εξέδρες.

Οπως φαίνεται στο βίντεο, για αρκετή ώρα σημειώνεται συμπλοκή μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Στα επεισόδια μετέχουν περίπου δέκα-δεκαπέντε άτομα.

Liverpool and City fans were in good spirits ahead of the Community Shield pic.twitter.com/MvJNL9nID6