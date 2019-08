Διακοπές στην πόλη

1 // ΣΤΗ ΦΥΣΗ



Ο καταρράκτης Βαλανάρη, στην Πεντέλη, είναι ένα από αυτά τα μυστικά καταφύγια που από τη μια θέλεις να τα κρατήσεις για τον εαυτό σου κι από την άλλη να τα μοιραστείς με όποιον ξέρεις. Σχηματίζεται από το ομώνυμο ρέμα, στο ύψος του Ντραφίου, και θα τον προσεγγίσετε από το κατηφορικό μονοπάτι που ξεκινά από τη λεωφόρο Αχαιών. Τη βουτιά σας στη φυσική πισίνα που σχηματίζεται θα συνοδεύσουν λιβελούλες και κελαηδίσματα πουλιών. Αν δεν έχετε προνοήσει για τα απαραίτητα του πικνίκ, οδηγήστε για περίπου 18 χλμ. έως το περιβόλι Farmamoo (τηλ. 6946-636148, Τρ. 10.00-16.00 και Τετ.-Κυρ. 10.00-21.00) για γεύμα με προϊόντα του κτήματος, άφθονη άπλα για τα παιδιά και βόλτες με πόνι. – P. b.k.



Εναλλακτικά, κινηθείτε προς Πάρνηθα: περπατήστε ή κάντε ποδήλατο βουνού στα σηματοδοτημένα μονοπάτια της. Αναρριχηθείτε στα πεδία της και χαρείτε μια βόλτα στα βασιλικά κτήματα Τατοΐου. Σε κάθε περίπτωση, όταν πέσει η νύχτα, μη φύγετε: Το καταφύγιο Μπάφι έχει ανακαινιστεί και μπορείτε να δειπνήσετε (έως τις 21.00), αλλά και να διανυκτερεύσετε σε ωραίους κοιτώνες (από 10 ευρώ το άτομο) ή σε δίκλινο δωμάτιο (από 60 ευρώ), απολαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη εξόρμηση στη φύση. – O. X.

2 // ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ



Όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει και η παραλία μοιάζει πολύ μακριά, η πισίνα του Hilton Athens (hiltonathens.gr), η μεγαλύτερη πισίνα ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας, είναι ο ιδανικός προορισμός για μια δροσιστική καλοκαιρινή βουτιά με στιλ. Εξοπλισμένη με καινούργιες ομπρέλες που προσφέρουν πλούσια σκιά, αναπαυτικές ξαπλώστρες και το απαραίτητο ντεκόρ από φοινικόδεντρα και μπανανιές για μια δόση εξωτισμού, η πισίνα σάς υποδέχεται καθημερινά 08.00-21.00, ενώ Πέμπτες και Παρασκευές (έως τις 9/8) παραμένει ανοιχτή έως τη 01.00 για μπάνιο κάτω από τα αστέρια. Αν πεινάσετε, το Oasis Pool Βar & Grill είναι πάντα στη διάθεσή σας για υγιεινά και γευστικά γεύματα, που μπορείτε να απολαύσετε και στην ξαπλώστρα σας, καθώς και φρέσκους χυμούς, smoothies και δροσιστικά κοκτέιλ. Είσοδος: 35 ευρώ τις καθημερινές, 55 ευρώ τα Σαββατοκύριακα, 20 ευρώ τα βράδια. Οι τιμές περιλαμβάνουν ξαπλώστρα, πετσέτα και χρήση αποδυτηρίων. – M. K.



3 // ΜΕ ΠΑΤΙΝΙ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ



© ΘΑΛΕΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τον Αύγουστο, που η Αθήνα αδειάζει και οι δρόμοι σάς ανήκουν, είναι η καλύτερη και ασφαλέστερη περίοδος για οικολογικές και ξεκούραστες βόλτες με ηλεκτρικό πατίνι ή ποδήλατο. Έχει πλάκα να νιώθεις τουρίστας στην πόλη σου. Τριγυρίζοντας με ηλεκτρικό σκούτερ, θα δείτε με άλλο μάτι ακόμα και τα σημεία από όπου περνάτε κάθε μέρα. Η Διονυσίου Αρεοπαγίτου είναι καλή επιλογή, ειδικά αν υπάρχουν παιδιά στην παρέα, ωστόσο φροντίστε να αποφύγετε την κοσμοσυρροή της Πλάκας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε στο κινητό σας το Lime app: δημιουργήστε νέο λογαριασμό, συνδέστε μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και εντοπίστε το στίγμα όλων των διαθέσιμων σκούτερ στην περιοχή που σας ενδιαφέρει. Η χρέωση για το ξεκλείδωμα ενός οχήματος είναι 1 ευρώ, ενώ το κόστος της διαδρομής ανέρχεται στα 0,16 ευρώ/1 λεπτό. Εναλλακτικά, μπορείτε να νοικιάσετε ποδήλατα από τους διαμορφωμένους σταθμούς του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (1 ευρώ/60 λεπτά) και να κάνετε βόλτα στις εγκαταστάσεις και στους ποδηλατόδρομους περιμετρικά του πάρκου (αλλά όχι εντός του), ενώ διατίθενται και παιδικά ποδήλατα από το Κέντρο Επισκεπτών (09.00-21.00) – Α. ΤΖ.



4 // ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ



Astir Βeach

Συντηρεί τον μύθο της αναλλοίωτο εδώ και εξήντα συναπτά χρόνια. Η Astir Beach (τηλ. 210-8901619, 25 ευρώ τις καθημερινές, 40 ευρώ Σαββατοκύριακα έως 31/8), η «βασίλισσα» των αθηναϊκών πλαζ, είναι κοσμοπολίτισσα και το ξέρει – το concept εδώ είναι πως έρχεσαι το πρωί και φεύγεις αφού η νύχτα πέσει για τα καλά. Θα χαρείς τον αττικό ήλιο κάτω από την ασπρόμαυρη ομπρέλα σου, θα χτυπήσεις το beeper και θα παραγγείλεις ό,τι τραβάει η όρεξή σου από το all-day μενού του 40Forty Day Night Bar Restaurant ή θα κλείσεις τραπέζι στο nice ’n’ easy Seaside, που για δεύτερη χρονιά συμπράττει με την Astir Beach, φέρνοντας μια ολοκληρωμένη farm-to-table εμπειρία πάνω στο κύμα. Το πληθωρικό πακέτο συμπληρώνουν θεραπευτικές συνεδρίες στο Holmes Place spa, water sports, γήπεδα για ρακέτες και μπιτς βόλεϊ, κ.ά. Η online υπηρεσία κράτησης ξαπλώστρας σε πραγματικό χρόνο θα σου λύσει τα χέρια τα Σαββατοκύριακα, εκτός κι αν είσαι πρωινός τύπος και φτάσεις εδώ νωρίς, δηλαδή πριν από τις 11 π.μ.



Για μια πιο χαμηλού προφίλ και μετρημένου budget μέρα στη θάλασσα, σε απόσταση περίπου 1 χλμ. από την Astir Beach, η βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία Ακτή Βουλιαγμένης (τηλ. 210-8960697, 5 ευρώ καθημερινά, 20.00-22.00 2 ευρώ) με τη χορταστική αμμουδιά της, που φτάνει σε μήκος τα 650 μ., είναι δημοφιλής σε οικογένειες λόγω των αβαθών νερών της. Διαθέτει ομπρέλες-ξαπλώστρες, γήπεδα τένις, βόλεϊ, μπάσκετ και μπαρ για τις απαραίτητες προμήθειες.



Γι’ αυτούς που μια μέρα στη θάλασσα δεν περιορίζεται στο δίπολο βουτιές και ξαπλώστρα, το Yabanaki (τηλ. 210-8972414, 5 ευρώ καθημερινές & δωρεάν ομπρέλα-ξαπλώστρα, 6 ευρώ Σαββατοκύριακα & 5 ευρώ ομπρέλα-ξαπλώστρα) στη Βάρκιζα είναι μία από τις καλύτερα οργανωμένες παραλίες της Αττικής. Ψάθινες ομπρέλες για παχιά σκιά τις δύσκολες ώρες του μεσημεριού, θαλάσσια σπορ και διαφορετικές επιλογές φαγητού: από ιταλική κουζίνα και ελληνικούς μεζέδες μέχρι μπέργκερ και σουβλάκι. – Α. Μ.



5 // ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΥΕΞΙΑ



GB Spa

Διακοπές στην πόλη θα πει διάλειμμα από τους εντατικούς ρυθμούς της. Τα αθηναϊκά κέντρα ευεξίας διαθέτουν μια ευρεία γκάμα θεραπειών στο μενού τους, φροντίζοντας σώμα και νου. Στο GB Spa (τηλ. 210-3330799) του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία αξίζει να δοκιμάσετε το GB Collection Exclusive Massage, ένα σουηδικό αντιστρές μασάζ με μείγμα από φυτικά έλαια (55 λεπτά), ή το GB Prickly pear luxury facial, ένα αντιγηραντικό «φυσικό λίφτινγκ», εμπνευσμένο από μεσαιωνικές ιαπωνικές τεχνικές (90 λεπτά). Στο Hiltonia Spa (210-7281801) του Hilton Αθηνών ξεχωρίζει το Holistic Hiltonia Retreat, μια μεσογειακού τύπου θεραπεία με επάλειψη ελαίου Baobab, απολέπιση με ανθό αλατιού, ενυδάτωση προσώπου με μάσκα αγριοτριαντάφυλλου και μασάζ κεφαλής (85 λεπτά). Μακριά από το κέντρο, στο Καβούρι και στο Divani Athens Spa & Thalasso Centre (τηλ. 210-8911900), επιλέξτε το St. Barth Harmony Pampering Body Massage, με λάδι καρύδας για το ξηρό δέρμα, λάδι αβοκάντο για το ευαίσθητο δέρμα ή τζελ κισσού για την ενδυνάμωση της επιδερμίδας (60 λεπτά). Τέλος, στο Cape Sounio Elixir Spa Retreat (τηλ. 22920-69700) απολαυστικό είναι το Poseidon Massage, που συνδυάζει την αρωματοθεραπεία σε όλο το σώμα με το μασάζ κεφαλής, προσώπου, αυχένα, τη ρεφλεξολογία σε χέρια, πέλματα, αυτιά και το σιάτσου στην πλάτη (60 λεπτά). – Ε. Α.

6 // ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΚΙΑ



Μπορεί στο κέντρο να συνεχίζουν να ανοίγουν νέα μπαρ, ωστόσο η Αθήνα κάνει δειλά δειλά μια «κεντρική» αποκέντρωση και δίνει σκυτάλη στις πέριξ γειτονιές. Η Κυψέλη χαίρεται τη δεύτερη νιότη της, το Παγκράτι περιμένει ένα νέο –σημαντικό για όλη την πόλη– μουσείο κι έχει εξελιχθεί σε γειτονιά-προορισμό εξόδου. Τις μετοχές της έχει κεφαλαιοποιήσει και η γειτονιά του Ψυρρή. Εδώ, στη θεατρική πιάτσα φτιάχτηκε και το καλόγουστο Foundry Hotel (Σαρρή 30, τηλ. 211-1824602), η ταράτσα του οποίου είναι ανοιχτή και σε μη ενοίκους από Τετάρτη έως Κυριακή 18.00-01.00. Η θέα έχει Ακρόπολη, Φιλοπάππου και Γκάζι στο πιάτο, το μενού κρασιά και μπίρες από μικρές ανεξάρτητες ζυθοποιίες μαζί με πλατό αλλαντικών, τυριών και κάποιες μέρες πίτσα από τον ξυλόφουρνο. Ακριβώς απέναντι λειτουργεί εδώ και έναν μήνα Το Λοκάλι (Σαρρή 44, τηλ. 210-3250673), ένα μαγαζί που δεν μοιάζει με κανένα στην πόλη. Πουθενά αλλού, δίπλα στο σοφά φτιαγμένο gin tonic σας ή στο negroni από βρυσάκι (tap) δεν σερβίρουν τηγανητές μπάμιες με κοτόπουλο πανέ και πελτέ, ένα ασυνήθιστο, αλλά αναπάντεχα ωραίο φαγητό για μπαρ, σε έναν φροντισμένο κήπο. Το έτερο νέο μπαρ, το Barro Negro (Παπαρρηγοπούλου 15, τηλ. 210-0107618), είναι ένα «προσκυνητάρι» για τους απανταχού λάτρεις της αγαύης. Στην μπάρα του θα ευχαριστηθείτε υπέροχα αρωματικές margarita, paloma και άλλα πικάντικα ποτά. Στο Κολωνάκι λειτουργεί εδώ και λίγες μέρες το νέο καφέ Redd (Καψάλη 8) από την έμπειρη ομάδα της ομώνυμης εταιρείας που προμηθεύει με εκλεκτούς, φρεσκοκαβουρδισμένους κόκκους μερικά από τα πιο γνωστά καφεδοστέκια της Αθήνας. Το νέο χορτοφαγικό εστιατόριο του Μοναστηρακίου είναι το Local Green (Περικλέους 30-32). Οι βιτρίνες του είναι πολύχρωμες, τα λαχανικά ως επί το πλείστον ντόπια και οι συνδυασμοί μελετημένοι. Εδώ θα δοκιμάσετε ελαφριά γεύματα, σαλάτες, νόστιμα τυλιχτά «σάντουιτς» και ορίτζιναλ acai bowls με μεγάλης θρεπτικής αξίας σπόρους και καρπούς, αλλά και φρέσκα φρούτα. Tέλος, στη Στοά Μπολάνη άνοιξε το Pizza Dal Professore (Κολοκοτρώνη 3, τηλ. 211-1828508) για πίτσα στο χέρι από έξτρα κυψελωτό ζυμάρι με ωραία toppings, με λιγότερα ή περισσότερα υλικά. – Ν. Δ.



7 // ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ



© Eftychia Vlachou



Συνδυάστε την επίσκεψή σας στις ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις που «τρέχουν» αυτή την εποχή στα αθηναϊκά μουσεία με τη δροσιά των καφέ τους. Το Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς φιλοξενεί 32 εικαστικούς από όλα τα μέσα, οι οποίοι παρουσιάζουν την ασίγαστη ενέργεια της Αθήνας στην έκθεση «Στο ίδιο ποτάμι δύο φορές». Το καφέ του επικοινωνεί με το αίθριο, δημιουργώντας έναν ζωντανό, ευέλικτο χώρο. Στο μενού θα βρείτε ροφήματα, ποτά, λίστα κρασιών, γκουρμέ πιάτα και μεσογειακά σνακ. Δύο περιοδικές εκθέσεις πλαισιώνουν τη μόνιμη συλλογή του Νομισματικού Μουσείου: «Καρποί και σύμβολα», με 337 αρχαία ελληνικά, ρωμαϊκά και νεότερα νομίσματα που κοσμούνται με καρπούς και σύμβολα της ελληνικής γης, και «Ηρακλής, ήρως διαχρονικός και αιώνιος», με 346 αρχαιότητες με εικονογραφημένες μορφές του πολυδιάστατου θεού-ήρωα. Οι επισκέπτες του μουσείου –και όχι μόνο– βρίσκουν καταφύγιο στο καφέ του κήπου στο Ιλίου Μέλαθρον. Ολόγυρα θα δείτε ποικιλία ειδών της ελληνικής χλωρίδας, αλλά και αντίγραφα αρχαίων ελληνικών αγαλμάτων. Μένει ανοιχτό μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ κάθε Πέμπτη παρουσιάζει μουσικό πρόγραμμα δωρεάν (απαιτείται κράτηση). Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει την έκθεση «Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός» με 68 κεραμικά και σχέδια που εμπνεύστηκε ο Πάμπλο Πικάσο από ζώα, ανθρώπινες μορφές και μυθολογικά όντα της αρχαιότητας και τα οποία συνδιαλέγονται με 67 έργα αρχαιοελληνικής τέχνης. Με το λευκό να κυριαρχεί, το καφέ του μουσείου συμβαδίζει με τη φιλοσοφία των εκθεμάτων και προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για να χαλαρώσετε μετά τη βόλτα στις συλλογές του.



Το Μουσείο Ακρόπολης γιόρτασε τα δέκατα γενέθλιά του εγκαινιάζοντας την αρχαιολογική ανασκαφή στη βάση του, στην οποία οι επισκέπτες μπορούν πλέον να βαδίσουν στους δρόμους μιας αρχαίας αθηναϊκής γειτονιάς. Μην παραλείψετε τη σπουδαία φωτογραφική έκθεση «Σμίλη και Μνήμη», αφιερωμένη στο έργο των μαρμαροτεχνιτών της Ακρόπολης, και κλείστε την περιήγησή σας με γεύσεις και άρωμα από Ελλάδα στο καφέ-εστιατόριο: δοκιμάστε κρητικό πιλάφι με στάκα, γλυκά του κουταλιού κ.ά. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο οι «Αμέτρητες όψεις του Ωραίου» αποτελούν το τελευταίο μέρος της εκθεσιακής τριλογίας που καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι έβλεπαν το «ωραίο». Δείτε επίσης τα ζωγραφικά έργα του Νεκτάριου Αποσπόρη με τίτλο «Κήπος του Μουσείου» στον χώρο του καφέ και το αφιέρωμα στον φιλέλληνα αυτοκράτορα Αδριανό με τίτλο «Αδριανός και Αθήνα. Συνομιλώντας με έναν ιδεατό κόσμο». Στην εσωτερική αυλή του μουσείου, η σκιά των ψηλών δέντρων δημιουργεί μια όαση δροσιάς. Ελάτε για καφέ, αλλά και για ένα ελαφρύ μεσημεριανό. – Π. Λ.

8 // Ο ΗΛΙΟΣ ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ



(Φωτογραφία: AFP/VISUALHELLAS.GR)



Η ώρα που θα ευχαριστηθείτε το ΚΠΙΣΝ τους καλοκαιρινούς μήνες είναι το απόγευμα, λίγο πριν σουρουπώσει. Κι ακόμα περισσότερο τον Αύγουστο, όταν η πόλη αδειάζει και οι Αθηναίοι λείπουν διακοπές. Ξεκινήστε τη βόλτα κατά μήκος του Καναλιού, κάνοντας στάση για παγωτό ή φρέσκο χυμό στα βανάκια μπροστά από την Αγορά. Αν συνοδεύεστε από μικρά παιδιά, περάστε ασφαλώς από τις παιδικές χαρές – η ουρά στις δημοφιλείς κούνιες από λάστιχο αυτοκινήτου θα είναι από ελάχιστη έως ανύπαρκτη αυτή την εποχή του χρόνου. Και βέβαια, σταθείτε μπροστά στα σιντριβάνια που χορεύουν, τη νέα άφιξη στο πάρκο για το οποίο μιλάει όλη η πόλη: στο Κανάλι, κατά μήκος της Αγοράς, 59 κατακόρυφοι πίδακες νερού και 10 περιστρεφόμενα σιντριβάνια, εξοπλισμένα με υποβρύχια LED φώτα, πρωταγωνιστούν σε καθημερινά water shows με μουσική (τον Αύγουστο από τις 21.00 έως τα μεσάνυχτα ανά μία ώρα, με soundtrack Μάνο Χατζιδάκι και Georges Bizet).



Λίγο νωρίτερα (Δευτέρα και Παρασκευή, 19.00-20.30), μπορείτε να συμμετάσχετε σε sessions γιόγκα στο Ξέφωτο (έως 30 άτομα, με σειρά προτεραιότητας και δικό σας mat) ή να κάνετε μαθήματα roller skates στο Κέντρο Επισκεπτών (4/8 για παιδιά 6-12 ετών, 11/8 για ενήλικες, 18.30-21.00, με σειρά προτεραιότητας). Ιδανικό κλείσιμο της μέρας τα Σάββατα του Αυγούστου είναι φυσικά το θερινό σινεμά με ελεύθερη είσοδο, που στήνεται στο Ξέφωτο στις 21.00 και αυτόν τον μήνα παρουσιάζει κλασικές ταινίες με γυναίκες ηρωίδες που έγραψαν ιστορία: «Τζίλντα» (3/8), «Η μοίρα δεν ξεχνά» (10/8), «Tι απέγινε η Μπέιμπι Τζέιν» (17/8), «Θέλμα και Λουίζ» (24/8), «Chinatown» (31/8). Για όλες τις δωρεάν δραστηριότητες του Αυγούστου στο ΚΠΙΣΝ, snfcc.org/monthlyevents. – Α. Μ.

9 // ΠΟΤΟ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ



The Zillers

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να καταλάβεις την τοπογραφία μιας πόλης από το να την κοιτάξεις από ψηλά, και τα roof gardens των ξενοδοχείων προσφέρουν όλα όσα επιθυμεί κανείς στο τέλος μιας κουραστικής μέρας: δροσερό αεράκι, θέα που απογειώνει, ευφάνταστα κοκτέιλ και μενού για όλα τα γούστα.



Η καρδιά της πόλης χτυπάει στην πλατεία Συντάγματος. Ανεβείτε στο Roof Garden του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία και ανακαλύψτε το ανακαινισμένο open-air Bar8 (τηλ. 210-3330766), απολαμβάνοντας σπάνια premium τζιν στο πλαίσιο της δράσης «Bar Voyage». Δοκιμάστε ακόμα το περίφημο Zombie με τρία διαφορετικά είδη ρούμι και ταξιδέψτε σε μέρη τροπικά. Σε απόσταση αναπνοής από την πλατεία βρίσκεται και το Metropolis Roof Garden (τηλ. 214-1006200) του ξενοδοχείου Electra Metropolis Athens. Αποτελεί γαστρονομικό προορισμό όλες τις ώρες της ημέρας, το βράδυ ωστόσο η θέα της φωτισμένης Ακρόπολης μαγνητίζει. Πάνω από την πλατεία Μητροπόλεως, στο rooftop bar του The Ζillers (τηλ. 210-3222277), θα ξεδιψάσετε με ένα The Ziller’s Gimlet, ένα τζιν τόνικ με έντονα μεσογειακό χαρακτήρα.



Κλασική καλοκαιρινή αξία, το Galaxy Bar & Restaurant (τηλ. 210-7281402) του ξενοδοχείου Hilton σάς προσκαλεί να δείτε το ηλιοβασίλεμα από την κομψή βεράντα του πίνοντας ένα Royal Nebula με σαμπάνια, βότκα και βατόμουρο. Μία ακόμα πρόταση στην περιοχή είναι το Thea Pool Bar & Restaurant (τηλ. 210-7207000) στο roof garden του Divani Caravel. Τέλος, όσοι επιμένετε... κέντρο απολαύστε ένα Mastiha Mojito στο Clair de Lune του Novotel Athens (τηλ. 210-8200705).



Για μητροπολιτικό περιβάλλον, fusion γεύσεις και θέα που συνδυάζει θάλασσα με Ακρόπολη, θα κατηφορίσετε στη λεωφόρο Συγγρού. Το roof top bar του ξενοδοχείου Grand Hyatt Athens, The Grand by Interni (τηλ. 214-4021208), θα σας μυήσει στη φιλοσοφία των less sugar homemade cocktails, με σπιτικά μείγματα και φρέσκα υλικά. – Π. Λ.

10 // POOL-SIDE ΡΙΒΙΕΡΑ



Divani Apollon Palace & Thalasso © GEORGE FAKAROS



Οι δύο πισίνες του ξενοδοχείου Divani Apollon Palace & Thalasso (divaniapollonhotel.com) στο Καβούρι, πλαισιωμένες από φοίνικες, φυτά και γκαζόν, σας δίνουν την επιλογή μεταξύ φρέσκου και θαλασσινού νερού και τη δυνατότητα jacuzzi σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία τους. Χαλαρώστε κάτω από την ομπρέλα και αφήστε το Meltemi Poolside Snack Bar να σας κακομάθει με φρέσκους χυμούς, αναζωογονητικά smoothies και ελαφριά γεύματα. Στο πολυτελές boutique ξενοδοχείο The Margi (themargi.gr) στη Βουλιαγμένη, από την άλλη, ο χώρος της πισίνας θυμίζει φιλόξενο σαλόνι σπιτιού, με ξαπλώστρες-κρεβάτια που μοιάζουν να επιπλέουν στο νερό και καμπάνες έξι ατόμων για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα. Tο εστιατόριο Malabar εντυπωσιάζει με τα signature κοκτέιλ και τις γευστικές δημιουργίες του σεφ με βιολογικά προϊόντα από τη Φάρμα του ξενοδοχείου. Το Balux Seaside + Pool (τηλ. 210-8940566), τέλος, σας περιμένει στον Αστέρα Γλυφάδας για ολοήμερες καλοκαιρινές αποδράσεις, που ξεκινούν με αναζωογονητικές βουτιές στην πισίνα του και καταλήγουν στο ασιατικών επιρροών εστιατόριο ή στα δύο μπαρ του, για κοκτέιλ υπό τους ήχους των ξεσηκωτικών μουσικών επιλογών των resident DJs.– Μ. Κ.

11 // ΧΩΝΑΚΙ ΄Ή ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ;



© ΘΑΛΕΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ



Οι Ιταλοί κατέχουν τα σκήπτρα, όμως και η Αθήνα δεν στερείται αξιόλογων τζελατιέρηδων. Ο pastry chef Βασίλης Παπαματθαίου στο Κόκκιον (Πρωτογένους 2, τηλ. 6981-563511) δημιουργεί περίπου είκοσι γεύσεις, μερικές από τις οποίες πολύ ιδιαίτερες, όπως παγωτό με χειροποίητο μασκαρπόνε, πετιμέζι και περγαμόντο. Πρόσφατα έβγαλε τραπεζάκια επί της οδού Αθηνάς, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε τέσσερις μελετημένες προτάσεις παγωτού με θέα την Ακρόπολη. Σε δύο λεπτά φτιάχνουν στο Ice Roll (Αθηνάς 2, τηλ. 210-3238140) τη γεύση που επιθυμείτε από μια μεγάλη λίστα με υλικά. Θα παρακολουθήσετε live τη δημιουργία της πάνω σε μια πλάκα στιγμιαίας ψύξης, όπου πέφτουν το γάλα και τα συστατικά της αρεσκείας σας. Για κλασικό ιταλικό τζελάτο στριμωχτείτε στο Le Greche (Μητροπόλεως 16, τηλ. 216-7006458). Εδώ οι Αθηναίοι ανακάλυψαν πριν από λίγα χρόνια την αυθεντική γεύση φιστίκι, τα φρουτένια σορμπέ και το ξεχωριστό τυρί και σύκο. Για παγωτό μηχανής με γαρνιτούρα «μαλλί της γριάς» μπείτε στο Dicki Dee (Βουλής 23, τηλ. 210-3238277). Για ασυνήθιστες γεύσεις, όπως mojito, αναζητήστε το Cremino (Nίκης 50 Α, τηλ. 6948-430104). Στο Παγκράτι χειροποίητο παγωτό από ελληνικό γάλα σερβίρει το Μαραμπού (Αρχελάου 17, τηλ. 210-7247037), ενώ στα νότια, πικρή σοκολάτα ανθόγαλα και ίσως το καλύτερο παγωτό μπανάνα από 90% φρέσκο παγωμένο φρούτο σερβίρει το Choco Latte Milano (Λεωφ. Αλίμου 53, Άλιμος, τηλ. 213-0231660). – Ν. Δ.



12 // ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ



© ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΪΚΟΣ



Όποιος ισχυρίζεται ότι οι ιαματικές πηγές είναι μόνο για την τρίτη ηλικία δεν έχει βουτήξει στη Λίμνη Βουλιαγμένης (τηλ. 210-8962237), πόλο έλξης για μια ευρύτατη γκάμα κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα υφάλμυρα νερά της, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς τόσο από τη θάλασσα όσο και από τις υπόγειες ιαματικές της πηγές, διατηρούν σταθερή θερμοκρασία 22-29°C και υπόσχονται μια ξεχωριστή εμπειρία ευεξίας, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοί της, τα ψαράκια Garra rufa, προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες απολέπισης, απαλλάσσοντας την επιδερμίδα από τα νεκρά κύτταρα: εισέρχεστε στο νερό, στέκεστε ακίνητοι και εκείνα... πιάνουν δουλειά. Η λίμνη αποτελεί όμως και τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, ενταγμένο στον εθνικό κατάλογο NATURA 2000, με επιβλητικά βράχια, πλούσια βλάστηση, δαιδαλώδεις υποβρύχιες σήραγγες και τιρκουάζ νερά που σε κάνουν να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι μόλις 24 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας. Στις εγκαταστάσεις της λειτουργούν το all-day εστιατόριο Nero και ο χώρος Privé για περισσότερη ιδιωτικότητα, ενώ προσφέρονται επίσης υπηρεσίες μασάζ. – M. K.

13 // ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ



© ΘΑΛΕΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ



Οι διαφορετικές κουζίνες που μαγειρεύονται στις μαρμίτες του πολυπολιτισμικού κέντρου έχουν κάνει το Σύνταγμα μια πεντανόστιμη Βαβέλ. Δοκιμάστε το δημοφιλές χαβανέζικο σούσι του Poke (Πετράκη 7, τηλ. 210-3226653), όπου το ωμό ψάρι αναμειγνύεται με τροπικά υλικά, όπως wasabi και ανανά. Με το σύνθημα «ψαράκι στο χωνάκι», ο Ζήσης (Αθηναΐδος 3, τηλ. 210-3211152) έκανε τα τηγανητά μικρόψαρα από κλασικό μεζέ, σνακ του δρόμου. Με το κομμάτι, αλλά και ολόκληρες, σερβίρει τις πίτσες της η Crust (Πρωτογένους 13, 210-3257179) στην εναλλακτική πιάτσα του Ψυρρή. Ωραία ζύμη με ευφάνταστα toppings, όπως η Snow White, με κρέμα παρμεζάνας, φρέσκια μοτσαρέλα, άγρια μανιτάρια, ιταλική καπνιστή πανσέτα, προσούτο cotto και φλούδες παρμεζάνας. Για το εθνικό μας street food, κοντά στο Μουσείο Ακρόπολης δοκιμάστε το περιποιημένο Athina Souvlaki (Μακρυγιάννη 33, τηλ. 210-9221999). Σωστό ψήσιμο, ζουμερό κρέας, φρέσκες πίτες και σάλτσες χειροποίητες. Πάρτε δύο, αν έχετε σκοπό να περπατήσετε όλη την Αρεοπαγίτου. – Ν. Δ.

14 // ΘΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ



Σινέ Στέλλα © ΘΑΛΕΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ



Ταράτσα ή αυλή; Πλάι στην Ακρόπολη, με θέα τα μπαλκόνια ή τον φωταγωγό της απέναντι πολυκατοικίας; Χωρίς θερινό σινεμά δεν νοείται αθηναϊκό καλοκαίρι. Φέτος η λίστα διευρύνεται και η πόλη πανηγυρίζει την επιστροφή ιστορικών θερινών κινηματογράφων που είχαν βυθιστεί στη σιωπή. Οι προβολείς του Σινέ Κάρμεν (Κουσιανόφσκι και Παπαδά 40, Ελληνορώσων), που πρωτολειτούργησε το 1961, άναψαν ξανά μετά από δεκαέξι χρόνια. Σειρές από καρέκλες σκηνοθέτη γέμισαν την αυλή του διατηρητέου κτιρίου, που ανακαινίστηκε, στρώθηκε με χαλίκι και διακοσμήθηκε με αναρριχητικά φυτά, με πρωτοβουλία της εταιρείας διανομής Weird Wave. Η ίδια εταιρεία βρίσκεται πίσω από την ανακαίνιση του αγαπημένου στους Κυψελιώτες Σινέ Στέλλα (Τενέδου 34), που άνοιξε πέρυσι μετά από μία δεκαετία. Εδώ και λίγες ημέρες φωτίζει ξανά στην Πατησίων η επιγραφή του διατηρητέου κτιρίου του κινηματογράφου Ηλέκτρα (Πατησίων 292, Άγιος Λουκάς). Γλάστρες με αρωματικά φυτά, ξύλινες πασαρέλες και χαλικάκι κάτω από τα μαύρα καθίσματα ομόρφυναν την επί οκτώ χρόνια κλειστή αυλή του, που υπήρξε σινεφίλ καταφύγιο για τους Αθηναίους από τη δεκαετία του 1950. Αν πάτε λίγο νωρίτερα, θα προλάβετε τις σεζ λονγκ στην μπροστινή σειρά. – Α. ΤΖ.

15 // ΕΝΑΝ FREDDO, ΠΑΡΑΚΑΛΩ



Με λιγότερο κόσμο και χωρίς αναμονή θα ευχαριστηθείτε τα δημοφιλή speciality coffee shops της Αθήνας, όπου τα τελευταία χρόνια το επίπεδο υπηρεσιών και προϊόντων στον τομέα της καφεστίασης έχει ανέβει σημαντικά. Όσοι θέλουν τον καφέ τους σε πακέτο ξέρουν ότι στο Kaya (Βουλής 7, τηλ. 213-0284305) θα βρουν την πιο value for money εκδοχή του: καθημερινά είναι διαθέσιμες τέσσερις επιλογές από διαφορετικά micro-roasteries. Σερβίρουν μόνο διπλή δόση εσπρέσο. Αν σας αρέσει η οξύτητα, ζητήστε Αιθιοπία, ενώ, αν προτιμάτε τους σοκολατένιους, η Βραζιλία, το Μπουρούντι και η Γουατεμάλα θα σας ικανοποιήσουν.



Peek A Bloom

Στο ισόγειο του καταστήματος Public στο Σύνταγμα άνοιξε πρόσφατα Starbucks, για τους πιστούς της εταιρείας με τα «χορταστικά» ροφήματα καφέ, τα frappuccino με άφθονο τριμμένο πάγο, που υπόσχονται μεγάλη διάρκεια τις ζεστές μέρες. Στην Πραξιτέλους 33, το hip vegan-vegeterian καφέ Anana (τηλ. 211-1151788) σερβίρει πολύ νόστιμο «χορτοφαγικό» freddo cappuccino με γάλα αμυγδάλου ή βρόμης, με εξαιρετικής ποικιλίας κόκκους που καβουρδίζουν οι ίδιοι. Δοκιμάστε και τα vegan γλυκάκια με σοκολάτα και καρύδα που διαθέτουν. Από τους ωραιότερους cold brew, δηλαδή κρύο καφέ φίλτρου αργής εκχύλισης, από την Αιθιοπία ή την Κένυα, θα πιείτε στο Peek A Bloom (Λέκκα 14, τηλ. 210-3219000). Η ομάδα των βραβευμένων baristi και bartenders και η συνέπεια στην εξυπηρέτηση διατηρούν αυτό το all-day μαγαζί στις πρώτες θέσεις προτίμησης των φίλων του καλού καφέ και του καλού ποτού. Αν πεινάτε, το μενού διαθέτει ζεστά και κρύα σάντουιτς και νόστιμα γλυκά. – Ν. Δ.