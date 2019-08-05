Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες
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5 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:
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ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ
Ο ΜΙΚΥ, Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ο,ΧΑΡΑ, Ο ΧΕΙΡΟΠΑΙΔΑΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΠΗΤ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
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ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Ο ΦΕΘΡΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΑΘΟΣ... ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΠΙΣΕΙ ΤΟ ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
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Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΙΣ Χ
ΜΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΠΙΖΝΕΣΓΟΥΜΑΝ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΣΚΡΟΥΤΖ ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΟΠΙΚΟ ΝΗΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΜΠΙΖΝΕΣ
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΙΩΜΕΝΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ
Ο ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΟΝ ΣΑΜΠΟΤΕΡ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΠΑΓΩΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΨΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
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ΤΟ ΑΡΠΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΔΗΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ, ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΡΟΥΤΖ
Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 9 Αυγούστου (Νο. 269)