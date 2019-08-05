ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

5 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ
    Ο ΜΙΚΥ, Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ο,ΧΑΡΑ, Ο ΧΕΙΡΟΠΑΙΔΑΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΠΗΤ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
  • ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
    Ο ΦΕΘΡΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΑΘΟΣ... ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΠΙΣΕΙ ΤΟ ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
  • Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΙΣ Χ
    ΜΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΠΙΖΝΕΣΓΟΥΜΑΝ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΣΚΡΟΥΤΖ ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΟΠΙΚΟ ΝΗΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΜΠΙΖΝΕΣ
  • ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΙΩΜΕΝΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ
    Ο ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΟΝ ΣΑΜΠΟΤΕΡ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΠΑΓΩΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΨΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
  • ΤΟ ΑΡΠΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΔΗΜΟΥ
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ, ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΡΟΥΤΖ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 9 Αυγούστου (Νο. 269)

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