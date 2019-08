Συνάντηση Πλακιωτάκη - Πάιατ: «Σε εξαιρετικό σημείο οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ στον ναυτιλιακό τομέα»

Το κοινό ενδιαφέρον Ελλάδας και ΗΠΑ σε ένα ευρύ τομέα θεμάτων, επιβεβαίωσαν κατά τη συνάντησή τους ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννης Πλακιωτάκης και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ.

Oπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι σχέσεις των δύο χωρών στο ναυτιλιακό τομέα βρίσκονται σε εξαιρετικό σημείο, ενώ υπάρχουν πολλά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης τους.

«Η πολυετής και στενή συνεργασία στους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, θα συνεχιστεί», καταλήγει η ανακοίνωση.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Τζέφρι Πάιατ ανέφερε πως η συζήτηση επικεντρώθηκε στη ναυτιλία, έναν βασικό τομέα της ελληνικής οικονομίας με μακροχρόνιους δεσμούς με τις ΗΠΑ, και έκανε γνωστό πως συμφώνησε με τον κ. Πλακιωτάκη ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για ακόμα βαθύτερη συνεργασία με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, αλλά και σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις Αμερικανών στη χώρα μας.

Delighted to catch up with Minister of Shipping @G_Plakiotakis for a focused discussion on a key sector of the Greek economy with longstanding ties to the US. We agreed there are great possibilities for even deeper cooperation with the @USCG, US investors, and more. pic.twitter.com/xIATgdSMZV