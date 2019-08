Διευκρινίσεις New York Times σχετικά με άρθρο για τη νέα ελληνική κυβέρνηση

Διευκρινίσεις για άρθρο του δημοσιογράφου Ματθαίου Τσιμιτάκη σχετικά με τη νέα ελληνική κυβέρνηση, που φιλοξένησαν στις σελίδες τους, δίνουν οι New York Times.

Στο άρθρο, υπό τον τίτλο, «Οι ενήλικες επέστρεψαν στην διακυβέρνηση της Ελλάδας και είναι πραγματικά δεξιοί» («The Adults are Back in Charge in Greece. And they are Really Right Wing»), ο δημοσιογράφος, που εργάστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο γραφείο Τύπου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη Νέα Δημοκρατία ως «δεξιό κόμμα με εμφανείς αυταρχικές τάσεις», κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «ακολούθησε διχαστικές και πολωτικές πολιτικές».

Σε διευκρίνισή της, η αμερικανική εφημερίδα υπογραμμίζει ότι δεν είχε εξακριβώσει πλήρως το εργασιακό παρελθόν του συντάκτη, προτού δημοσιεύσει το άρθρο, γνωστοποιώντας ότι εργαζόταν στο Γραφείο Τύπου του κ. Τσίπρα.