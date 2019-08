Σάιμον Νίξον: Η ιδέα πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σκληρός δεξιός είναι γελοία

«Η ιδέα πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σκληρός δεξιός είναι γελοία», αναφέρει ο γνωστός αρθρογράφος των Times του Λονδίνου, Σάιμον Νίξον, απαντώντας στο άρθρο του πρώην συμβούλου του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Τσιμιτάκη, το οποίο δημοσίευσαν χθες οι New York Times.

Ο Νίξον εγκαλεί τους ΝΥΤ ότι δεν ανέφεραν ότι ο Ματθαίος Τσιμιτάκης υπήρξε σύμβουλος του ΣΥΡΙΖΑ και χαρακτηρίζει «γελοία» την ιδέα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι «σκληρός δεξιός».

Shame on @nytimes for failing to disclose that the author is a Syriza adviser. The idea that Kyriakos Mitsotakis is hard right is laughable. https://t.co/Ehzy4Fg43K — Simon Nixon (@Simon_Nixon) August 5, 2019

Χθες, οι ΝΥΤ φιλοξένησαν άρθρο του κ. Τσιμιτάκη με τίτλο «Οι ενήλικες επέστρεψαν στην διακυβέρνηση της Ελλάδας και είναι πραγματικά δεξιοί» («The Adults are Back in Charge in Greece. And they are Really Right Wing) και περιέγραφε τη Νέα Δημοκρατία ως «δεξιό κόμμα με εμφανείς αυταρχικές τάσεις», κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «ακολούθησε διχαστικές και πολωτικές πολιτικές».



Οσον αφορά στην ιδιότητα του συντάκτη, αυτή περιγραφόταν από τους ΝΥΤ ως εξής: «Ο κ. Τσιμιτάκης είναι Ελληνας δημοσιογράφος».

Η αμερικανική εφημερίδα, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, έχει προχωρήσει ήδη σε διευκρινίσεις, παραδεχόμενη ότι δεν είχε εξακριβώσει πλήρως το εργασιακό παρελθόν του συντάκτη, προτού δημοσιεύσει το άρθρο.