Απεβίωσε η νομπελίστρια συγγραφέας Τόνι Μόρισον

Σε ηλικία 88 ετών, η διάσημη και πολυδιαβασμένη Αμερικανή συγγραφέας άφησε την τελευταία της πνοή στο Ιατρικό Κέντρο Μοντεφιόρε της Νέας Υόρκης.

Η Τόνι Μόρισον ήταν βραβευμένη με τα βραβεία Πούλιτζερ το 1988 για το αριστούργημά της «Η αγαπημένη» (Beloved) και το Νόμπελ το 1993.

Η Μόρισον ήταν η πρώτη Αφροαμερικανή συγγραφέας που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Στις 29 Μαΐου 2012, ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα τίμησε την Μόρισον με το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας.

"I have spent my entire writing life trying to make sure that the white gaze was not the dominant one in any of my books." Toni Morrison.... rest in power. #ToniMorrison #RIPToniMorrison #Beloved #TheBluestEye pic.twitter.com/MTHnB9uFTm

Την θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο εκδότης της Alfred A. Knopf, στα social media.

«Πεθαίνουμε. Αυτό μπορεί να είναι και το νόημα της ζωής. Αλλά μιλάμε κιόλας. Αυτό μπορεί ναι είναι και το μέτρο της ζωής μας», είναι το μήνυμα που επέλεξε ο Alfred Knopf να συνοδέψει την είδηση του θανάτου της συγγραφέως.

We are profoundly sad to report that Toni Morrison has died at the age of eighty-eight.



“We die. That may be the meaning of life. But we do language. That may be the measure of our lives.”



February 18, 1931 – August 5, 2019 pic.twitter.com/DWnElCpMKc