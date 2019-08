Αντετοκούνμπο: «Θα αντάλλαζα τον τίτλο του MVP για χρυσό με την Εθνική στην Κίνα»

«Θα αντάλλαζα τον τίτλο του MVP για το χρυσό μετάλλιο στην Κίνα», δήλωσε στην επίσημη σελίδα της FIBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς ντύνεται στα «γαλανόλευκα» καθώς η Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται για την μεγάλη αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο «Greek Freak» κατάφερε τη φετινή σεζόν να έχει 27.7 πόντους, 12.5 ριμπάουντ και 5.9 ασίστ, ενώ η ομάδα του ήταν η κορυφαία στην κανονική διάρκεια του NBA.

Σε μόλις έξι σεζόν του NBA, ο 24χρονος μπασκετομπολίστας έδειξε ότι είναι ασταμάτητος και οδήγησε τους Μπακς στο καλύτερό τους ρεκόρ από την εποχή 1980-1981 και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

O «Giannis» που έχει γίνει πρότυπο για όσους ελπίζουν να βγουν από την αφάνεια, θεωρεί ότι η συμμετοχή του στην Εθνική είναι μια ασύγκριτη εμπειρία και για αυτό το λόγο η κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου είναι τόσο σημαντική.

Giannis wants the glory for his country pic.twitter.com/VbhzIq8jCV