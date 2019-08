Μολονότι ο πληθυσμός της Ελλάδας αντιπροσωπεύει μόνο το 0,15% του παγκόσμιου πληθυσμού, τα ελληνόκτητα πλοία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 21% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Ο ελληνικός εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στόλος στον κόσμο, με 4.936 πλοία (άνω των 1.000 gt) χωρητικότητας 389,69 εκατομμυρίων τόνων (dwt) και παρουσιάζει φέτος αύξηση περίπου 6,63% σε σχέση με το 2018.

Οι Ελληνες πλοιοκτήτες υπερδιπλασίασαν τη μεταφορική ικανότητα του στόλου τους στο διάστημα 2007-2018 παρά τη βαθιά κρίση που ξέσπασε στα τέλη του 2008. Πλέον ο ελληνόκτητος στόλος αντιπροσωπεύει σε χωρητικότητα (dwt) το 53% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το 20,9% του παγκόσμιου στόλου.

Οι Ελληνες εφοπλιστές ελέγχουν πλέον το 31,99% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων αργού πετρελαίου, το 23,12% του παγκόσμιου στόλου πλοίων χύδην ξηρού φορτίου και το 15,17% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς χημικών και παραγώγων πετρελαίου. Σχηματικά μιλώντας, ένα στα τρία τάνκερ μεταφοράς αργού και ένα στα τέσσερα φορτηγά του πλανήτη είναι ελληνικών συμφερόντων.

Αυτά προκύπτουν από την ετήσια έκθεση 2018-2019 της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, στην οποία επισημαίνεται επίσης πως οι εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών υπηρεσιών της Ελλάδος από τις θαλάσσιες μεταφορές υπολογίζονται σε περίπου 16,629 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2018, μια αύξηση της τάξης του 14,89% σε σχέση με το 2017, όταν οι αντίστοιχες εισροές άγγιξαν τα 14,473 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εκροές, όπως για έξοδα συντήρησης ή ναυπήγησης και αγοράς πλοίων κ.λπ., ανήλθαν στα 11,044 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώνοντας τις καθαρές εισροές στην ελληνική οικονομία στα 5,585 δισεκατομμύρια έναντι 4,953 δισεκατομμυρίων το 2017.

Το 22,5% και το 20,3% της δραστηριότητας του ελληνικού στόλου εξυπηρετεί το εμπόριο από και προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη αντίστοιχα, ενώ το μεγαλύτερο μερίδιο της δραστηριότητάς του, δηλαδή το 31,8%, εξυπηρετεί τις ταχέως αναπτυσσόμενες ασιατικές οικονομίες.

Επιπλέον, στις αρχές του 2019 οι παραγγελίες για τη ναυπήγηση ελληνικών συμφερόντων πλοίων (άνω των 1.000 gt) διαφόρων τύπων ανήλθαν σε 223 (συνολικής χωρητικότητας 25,03 εκατ. dwt) από τις συνολικά 2.578 παραγγελίες, χωρητικότητας 189,78 εκατομμυρίων dwt. Ομως το ελληνικό νηολόγιο αριθμεί μόλις 720 πλοία (άνω των 1.000 gt) και έτσι ο στόλος με ελληνική σημαία κατατάσσεται στην 8η θέση διεθνώς, αν και δεύτερος, μετά τη Μάλτα, στην Ε.Ε. (σε όρους dwt).

Η μέση ηλικία του στόλου υπό ελληνική σημαία είναι τα 14,33 έτη και του ελληνόκτητου στόλου τα 11,74 έτη, ενώ η μέση ηλικία του παγκόσμιου στόλου είναι 15,2 έτη. Η Ελλάδα παραμένει στoν Λευκό Κατάλογο STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) του UN IMO, καθώς και στoν Λευκό Κατάλογο του Paris Memorandum of Understanding (Paris MoU) και του Tokyo Memorandum of Understanding (Tokyo MoU).

Ο ελληνικός στόλος είναι ένας από τους πιο ασφαλείς παγκοσμίως, με μόλις 0,43% (με βάση τον αριθμό πλοίων) ή το 0,11% (με βάση τη χωρητικότητα) να έχει εμπλακεί σε ναυτικά ατυχήματα.