Πανικός και σκηνές χάους στην Times Square από σκασμένη εξάτμιση μηχανής (βίντεο)

Μία εξάτμιση μηχανής που έσκασε και ακούστηκε σαν πυροβολισμός προκάλεσε πανικό στους χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονταν την Τρίτη το βράδυ στην διασημότερη πλατεία του κόσμου, την Times Square στη Νέα Υόρκη.

Επηρεασμένο από τα τελευταία τραγικά γεγονότα σε Οχάιο και Ελ Πάσο, το πλήθος κόσμου νόμιζε ότι γίνεται ένοπλη επίθεση και άρχισε να τρέχει πανικόβλητο προς όλες τις κατευθύνσεις, ουρλιάζοντας και ποδοπατώντας ο ένας τον άλλον.

Today I experienced something that I never thought I would’ve experienced in my life. A shooting scare. People thought Times Square was getting shot up, and with everything that’s happening and has happened in Gilroy, El Paso, and Dayton — pic.twitter.com/7r8u8UML9u