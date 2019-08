ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Ο κήπος με τις απολαύσεις

Έως 01/12/2019



Ο κήπος, από τόπος απομόνωσης, ηρεμίας και διαλογισμού, γίνεται ένα όριο μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, που σε περιλαμβάνει ή σε αποκλείει. Στη σημερινή εποχή, με τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής και τα επίσης σοβαρά μεταναστευτικά ζητήματα, μπορεί να δει κανείς έναν κήπο σαν παράδεισο ή σαν εξορία. Η έκθεση «The Garden of Earthly Delights» στο Gropius Bau, παράλληλα με τις κοινωνικοπολιτικές θέσεις που διερευνά, προβάλλει και την αισθητική διάσταση των κήπων: δηλαδή την αφθονία της φύσης, αλλά και την τόση ευθραυστότητά της.

berlinerfestspiele.de

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΟΗΤΕΙΑ

Έως 03/11/2019



René Magritte © Bildrecht, Vienna

Βλέποντας τη Γη από τον μπλε πλανήτη, είδαμε πόσο μικροί είμαστε. Η επέτειος των 50 χρόνων από τα πρώτα βήματα στο φεγγάρι δίνει αφορμή για μια καταγραφή της εξέλιξης της εποχής μας. Ανάμεσα στα αφιερώματα των μουσείων, η έκθεση «Fly Me to the Moon» στο Moderne Salzburg δίνει τις ερμηνείες καλλιτεχνών για την πρόοδο μετά το επίτευγμα της προσσελήνωσης.

museumdermoderne.at





ΒΑΪΛ ΑΜ ΡΑΪΝ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Έως 24/11/2019



© Alexandra Daisy Ginsberg



Τα έργα της Βρετανίδας Dr Alexandra Daisy Ginsberg (1982-)που παρουσιάζονται στην έκθεση «Better Nature» στο μουσείο Vitra αναδεικνύουν την αναδυόμενη τεχνοεπιστήμη της «συνθετικής βιολογίας», που ασχολείται με τον σχεδιασμό της ζωντανής ύλης.

Πιο συγκεκριμένα, η Ginsberg αποτυπώνει οπτικά πώς επηρεάζεται η βιοποικιλότητα όταν εισάγονται από τον άνθρωπο είδη στη φύση για να υποστηρίξουν απειλούμενα φυτά και ζώα.

design-museum.de



ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 22/09/2019





Στο πλαίσιο των δράσεων του οργανισμού Between the Seas διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών στο Κάστρο Μονεμβασιάς. Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένας μεσογειακός πόλος διαλόγου και προώθησης συνεργασιών ανάμεσα σε εγχώριους και διεθνείς καλλιτέχνες και παράλληλα να αναδείξει την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου και να ενισχύσει τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με τις τέχνες. Μεταξύ των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στις φετινές εκδηλώσεις είναι ο Roman Skadra από τον χώρο του τσίρκου, οι μουσικοί Dave Boyd και Δημήτρης Παπαγεωργίου και οι Aina de Cos, Jaume Miro, Jenny Vila από τον χώρο του θεάτρου, κ.ά.

betweentheseas.org