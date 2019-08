Δημόσια συγγνώμη από την αστυνομία του Τέξας για την εικόνα «δουλείας»

Την παγκόσμια οργή και κατακραυγή προκάλεσε ένα περιστατικό που δημοσιεύτηκε στα social media και αμέσως έγινε viral: δύο έφιπποι λευκοί αστυνομικοί σέρνουν κρατώντας από σχοινί έναν μαύρο που φορούσε χειροπέδες σε δρόμο της πόλης Γκάλβεστον του Τέξας.

Ο άνδρας – ο 43χρονος άστεγος Ντόναλντ Νίλι, με διανοητικά προβλήματα– συνελήφθη για παράνομη είσοδο σε ιδιωτικό χώρο και οι αστυνομικοί που το συνέλαβαν προτίμησαν να τον «περιφέρουν» στους δρόμους της πόλης δεμένο με το σκοινί αντί να περιμένουν το περιπολικό όχημα, που θα τον μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα.

Το βίντεο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στα social media, καθώς οι χρήστες σχολίασαν ότι η εικόνα θυμίζει τις εποχές δουλείας στον αμερικανικό Νότο.

Here's video of Donald Neely being led through Galveston streets by mounted officers. The scene has created quite to the uproar. https://t.co/pPEFG2eOSb #kprc2 #HouNews pic.twitter.com/WyAzZfCu45